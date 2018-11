En medio de tanta barbarie suscitada este domingo que obligó a postergar la final de la Copa Libertadores entre River y Boca que debía determinar al campeón, un hincha del "Millonario" eligió solidarizarse con sus rivales.

El joven, que había estado en el estadio Monumental hasta que finalmente se suspendió el duelo y se aplazó para hoy a las 17:00 hs, habló con TNT Sports y dejó un noble mensaje: "Aguante River, soy hincha de River. Pero a los de Boca, perdón por lo que les pasó hoy, porque nadie se los va a decir".

En lugar de optar por insultos y gastadas, como suele ocurrir cuando los hinchas se acercan a los micrófonos de las inmediaciones de os estadios, éste se disculpó con los jugadores del "Xeneize".

"Mi hermano es hincha de Boca y a mi hermano lo amo. Lo amo como hincha de Boca. Aprendamos todos de eso, un poquito de civilización. Siendo civilizados vamos a crecer todos. No importa religión, no importa política, no importa nada. Seamos civilizados", sentenció.

Este gesto recorrió las redes con mensajes de felicitación hacia el joven. Uno de los usuarios que lo reconoció fue Alejandro "El Chori" Domínguez, quien escribió: "Yo te aplaudo crack!!".