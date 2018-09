Atrapado. El fullback de Los Pumas, Emiliano Boffelli, es contenido por el rival de Nueva Zelanda, Beauden Barrett.

Los Pumas no pudieron volver a firmar una jornada histórica y cayeron contra los poderosos All Blacks en el José Amalfitani de Liniers por 35-17, ante 35 mil espectadores. El combinado de Nueva Zelanda se consagró campeón del Rugby Championship en esta quinta fecha y se llevaron el título por sexta vez desde que se celebra este formato.



El representativo argentino había comenzado arriba en el marcador gracias a un penal de Nicolás Sánchez pero la respuesta de los oceánicos fue contundente: try inmediato de Rieko Ioane y posterior conversión de Beauden Barret para revertir el marcador.



Cerca de los 17 minutos, Waisake Naholo anotó un ajustado try tras una dura disputa y Barret nuevamente no falló un lanzamiento sencillo.



Un rato más tarde, Codie Taylor golpeó con su rodilla a Bautista Delguy, quien perdió la guinda y fue Ioane quien capitalizó nuevamente la acción para marcar el tercer try del trámite, con la posterior conversión de Barret.



Los neozelandeses estiraron la brecha en el tanteador apenas se inició la segunda parte del duelo con un try de Patrick Tuipulot, que recién había ingresado y sacó de los apuros a los hombres de negro.



Argentina ensayó una reacción al instante: Tomás Cubelli señaló un try con mucho misterio con la correspondiente conversión de Sánchez. Se encendía una mínima esperanza que se agrandaba con el try de Emiliano Boffeli y el acierto a los palos de Sánchez.



Richard Mo"unga se encargó de apagar la luz de la ilusión con el quinto try de su equipo y Anton Russell Lienert-Brown se encargó de la conversión que selló el definitivo 35-17.



Los comandados por Mario Ledesma cerrarán su participación el próximo sábado 6 de octubre en el Estadio Padre Martearena de Salta ante Australia con la idea de alcanzar su tercera victoria en este certamen, tras haber celebrado contra Sudáfrica en Mendoza y contra los australianos en Nelson. Se trata ya de la edición más prolífica en el torneo de los argentinos.

Sensaciones opuestas

Tomás Cubelli, medio scrum de Los Pumas, volvió al seleccionado justamente ante el equipo (Nueva Zelanda) que se lesionó hace un año y lo hizo apoyando un try.



Igual, la derrota dejó mucha amargura pues su análisis fue que "los All Blacks son los mejores del mundo, nadie puede dudar de eso, pero me quedó la espina que no fuimos el equipo que podemos ser.



Cometimos algunos errores en momentos importantes y en este nivel eso se paga muy caro" y agregó "no estuvimos fino en la definición y contra ellos no podés perdonarlos nunca".



Ovación



En la previa al partido de Los Pumas en Liniers, se realizó un emotivo reconocimiento para el ex jugador del seleccionado Juan Hernández. Se proyectó un video de su trayectoria profesional en una pantalla gigante y el público ovacionó al Mago, quien decidió retirarse este año luego de haber sufrido una seguidilla de lesiones en la rodilla.