Estupendo. Así calificó el presidente de la AAT, Agustín Calleri, el desarrolló de la serie ante Chile por Copa Davis en el Aldo Cantoni. Por eso, la decisión de hacer de locales ante Colombia en el mismo escenario.

Con apenas diez días como presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, debió tomar una decisión importante pensando en volver al Grupo Mundial de la Copa Davis: definir la sede para el repechaje ante Colombia, del próximo 14 a 16 de septiembre. En ese sentido, el máximo directivo del tenis nacional le confirmó a DIARIO DE CUYO que la llave contra los cafeteros se disputará en San Juan, con el Aldo Cantoni como escenografía. Su definición se dio en base a lo vivido en la provincia durante la llave ante Chile en abril pasado, cuando Argentina se impuso 3-2 y accedió a esta chance para regresar al grupo de elite en el 2019.



"La elección de la sede se dio en los tiempos lógicos y lo hicimos en base a lo estupendo que realizó San Juan en los partidos ante Chile. Yo viví esos encuentros como espectador ya que todavía no era presidente, pero una vez que asumí, me interioricé con todas las partes de cómo se sintieron en San Juan y sólo recibí palabras de elogio. Entonces, no había mucho más que pensar y por eso en San Juan recibiremos a Colombia", destacó Calleri, quien se impuso en las elecciones de la AAT a un histórico del tenis argentino como José Luis Clerc.

"Con Del Potro tendré una charla, pero sé que su decisión es no jugar este año la Davis".

AGUSTÍN CALLERI Presidente AAT

Según añadió Calleri la comunicación oficial se la dio al secretario de Deportes provincial, Jorge Chica, con el cual aún deben definir algunos detalles, como por ejemplo de qué manera se hará cargo la AAT y el gobierno provincial de la serie. "En el choque ante Chile el costo lo tuvo que asumir de manera íntegra la Asociación Argentina; ante Colombia vamos a ver cómo lo hacemos", reveló.



Calleri puntualizó que en un "90% la cancha será polvo de ladrillo, la misma que se trajo de Barcelona para jugar contra Chile. Todos quedaron conformes con cómo estuvo la superficie y la idea es terminar de confirmarlo una vez que vuelva a charlar con el capitán (Daniel) Orsanic".



Justamente en este sentido, el cordobés subrayó que "Orsanic continuará como capitán de este proceso hasta fin de año: hablé con él durante la semana y quedamos en eso".



Sobre lo que más le agradó de la sede sanjuanina en el cruce ante Chile, Calleri fue claro: "Funcionó todo a la perfección. Desde la implementación de la cancha, que no es algo para nada sencillo, hasta el marco que había fuera del estadio con las carpas de promoción y los lugares para comer. Se hizo un trabajo integral estupendo y que no me sorprende porque San Juan viene produciendo eventos de primer nivel internacional. En este caso de la Davis era la primera vez ahí, pero respondieron de manera excelente".



Calleri tiene pensando reunirse en los próximos días con gente del Gobierno provincial y la empresa que administra la Davis en nuestro país (Play Patagonia) para ultimar algunos ítems de cara a la llave de setiembre, donde Argentina buscará el sueño llamado ascenso.

>> Cambio

Más extensa

En la serie contra Chile hubo dos jornadas de partidos y los encuentros fueron al mejor de tres sets. En cambio ante Colombia se jugará de viernes a domingo y con los partidos al mejor de cinco sets.