Son esos jugadores que mueven la aguja. Que cortan tickets como se suele decir en la jerga deportiva. Se trata de Arturo Vidal. Ese volante chileno de gran currículum vitae y que actualmente transita el último año de contrato con el Inter de Italia. A los 35 años, el Rey tiene decidido dejar el equipo donde disputó la última temporada del Calcio italiano y en la que tuvo escasa participación (apenas 8 partidos de titular en la campaña). De ahí, que se abrió el panorama de opciones para el jugador campeón de América dos veces con el seleccionado chileno y que estuvo hasta hace poco de vacaciones en Miami. Por eso es que Boca, club que seduce a cualquiera y más con su gran presente, lo tiene apuntando para sumarlo, sabiendo que deberá tener paciencia y que la mayor parte de la historia la tiene que escribir el propio jugador.

Pero el xeneize no espera el desenlace de la historia de brazos cruzados. Más bien todo lo contrario. Fue así que ya le hizo llegar un 'borrador' del contrato que le haría al futbolista y lo hizo directamente al representante de Vidal, Fernando Felicevich. No es una propuesta formal, pero sí una carta de intención con lo que el xeneize piensa ofrecerle en dinero y condiciones de vida en nuestro país, si Vidal decide acelerar por mudarse a esta parte de Sudamérica. Un detalle no menor es que Arturo quiere salir de Italia en busca de continuidad y también irse a un país donde el idioma no sea un problema. Por eso la idea de llegar a la Argentina le cierra. Aunque también es cierto que una buena oferta del fútbol español podría inclinar la balanza para un Vidal, que sabe hace rato que transita los últimos cartuchos de una extraordinaria trayectoria. Con el extra de que Chile no participará del próximo Mundial en Qatar a fin de año.

Lo cierto es que desde Boca, Román Riquelme, el vice todopoderoso del fútbol del club, aseguró hace unos días que "Vidal y Cavani nacieron para jugar en Boca". Una declaración que sonó a elogio, aunque Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, marcó la cancha: "Sin dudas que este tipo de jugadores quieran estar en el club es un orgullo, pero no vamos a hacer una locura. Sí un intento, pero no locuras que compliquen la situación del club a nivel económico".

Es decir, Vidal tendrá que poner sus pretensiones salariales acorde a la economía de nuestro país y llegar a Boca más que nada por el proyecto futbolístico. Y también para cumplir un viejo anhelo que alguna vez destacó: "Me gustaría darme el gusto de jugar en la Bombonera", ponderó.

A esta historia parece restarle bastante recorrido, más aún sabiendo que el mercado de pases europeo recién termina en agosto. Boca, igual, espera al Rey y sueña...

La respuesta del Toto se dilata

El Consejo de Fútbol de Boca todavía espera por la contestación de Eduardo Salvio (foto), quien por estas horas sigue analizando la propuesta formal de renovación de su contrato. Más de una vez el Toto expresó públicamente su deseo de continuar vistiendo la camiseta azul y oro, pero se sabe que no lo hará a cualquier costo.

En los últimos días, desde el entorno del delantero consideraron 'baja' la primera oferta en borrador de la dirigencia azul y oro para extender su vínculo, que concluye el 30 de junio próximo.

La misma tenía una duración por más dos años (30 o 36 meses) y una considerable merma en el dinero a percibir en comparación al actual, ya que se lo bajarían un 40%.