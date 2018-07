Al Nacional. Serán 25 los chicos que viajarán mañana a Chaco, lo harán junto a la escuelita de Armando "Planeta" Ramírez.

Para la pasión no hay edad. Eso queda a la vista cuando Lourdes, una pequeña de apenas 2 años, empuja los pedales de su bici dándole rienda suelta a su amor por la bici. La escuelita de ciclismo municipal de Chimbas que comanda el ciclista Héctor "Willy" Lucero cuenta con 30 chicos de entre 2 y 12 años que asisten con el único fin de divertirse.



Teniendo como epicentro la plaza del B´ Santo Domingo, los chicos asisten a la escuelita dos veces por semana de manera gratuita. Eso sí, la institución no cuenta con materiales pero entre todos se tratan de dar una mano: "Hay chicos que venían sin casco, yo le regalé a uno; hay chicos que tienen dos, entonces le prestan a quien no tiene. Hubo un nene que venía en bici todoterreno y los papás viendo el entusiasmo del pequeño hicieron el esfuerzo de comprarle una de carrera", contó Willy.



La escuelita arrancó hace poco más de dos meses y prendió tanto que día a día sigue sumando pequeñas promesas que aspiran a ser -en un futuro- ciclistas profesionales. Aunque el mismo entrenador aclara que sueña con formar talentos pero sin quemar etapas. "Le aclaro a los padres que el ciclismo infantil es para formar deportistas pero divirtiéndose y no compitiendo. Por ahí hay chiquitos que no clasifican en una prueba y lloran y eso es por el fanatismo que a veces le transmiten los padres y está mal", expresa Lucero.

Los sábados compiten en el Petit de Rawson.

Caballito de diversión. La bici en primer plano refleja lo que sienten los chicos en la escuelita de ciclismo de Chimbas. Son poco más de 30 los chicos que llegan hasta el Barrio Santo Domingo para formar parte del centro de formación de talentos donde el objetivo principal es divertirse arriba del caballito de acero.

A pesar de su corta historia, la escuelita ya viajó al Nacional de Nogoyá en Entre Ríos, donde la veintena de chicos que viajaron consiguieron premio. Mañana serán 25 los pequeños que estarán viajando rumbo a Las Breñas en Chaco para representar a San Juan en el Nacional.



Lourdes Ponce, con apenas 2 años, y Milton Reta, de 3 recién cumplidos, son los más chiquitos del numeroso grupo y ambos ya cuentan con victorias conseguidas en el "Petit", el campeonato que se realiza todos los sábados. Ellos ya dan que hablar en la categoría "Pañales con rueditas", pero a su edad poco entienden de triunfos o derrotas, sólo piensan en divertirse arriba de la bici.