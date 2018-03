Ricardo Centurión, otra vez, volvió a verse envuelto en un escándalo. Esta vez, pese a defender otros colores, volvió a tener problemas estando al volante, al igual que en su arribo a Boca. En Lanús, en su día libre tras el 5-0 a Patronato, el extremo de Racing pasó dos semáforos en rojo, en zona escolar, y se negó a realizar el control de alcoholemia, por lo que la Policía tuvo que retenerle su camioneta.

En medio del episodio, Centurión se acercó a quien estaba a cargo del control y trató de "arreglar" con él para que todo esto quede tan sólo en una anécdota. Todo esto fue filmado por el oficial.

Centurión intentó coimear a un policía. Así fue como Centurión intentó coimear a un policía, luego de que lo detuvieran por pasar un semáforo en rojo y de haberse negado a hacer el test de alcoholemia. Publicado por Diario Olé en Lunes, 19 de marzo de 2018

Centurión: "¿Por qué a mí? Pasé dos semáforos en rojo"

Policía: "Por lo de la escuela. ¿Tenés alguna urgencia médica o te ibas a tu casa?

C: ¿Por qué médica si no estoy enfermo? ¿Te hacés el chistoso? Sos más grande que yo y te hacés el chistoso conmigo. Iba para mi casa no tengo ninguna urgencia médica. ¿Le preguntás a los transas si tienen alguna urgencia médica? ¿Te agarrás a tiros con ellos? Entonces no me preguntés a mí si me tengo que escapar. Me lo estas sugiriendo".

P: "No, estás equivocado. ¿Qué necesitabas hablar conmigo?"

C: "Si podemos arreglar. Te puedo cubrir todo el mes yo".

P: "No, arreglar nada".

El hecho se produjo cerca de las 8 de este lunes, cuando niños ingresaban a los colegios de la zona. Diego Kravetz, Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, detalló los hechos y aseguró que van a ir a fondo: "Advertimos que un vehículo negro había pasado un semáforo en rojo y procedimos a interrumpir su marcha inmediatamente. La acción irresponsable que cometió Centurión podría haber puesto en peligro la vida de niños que cruzaban por ese corredor escolar para ir a clases. Si hubo intento de soborno vamos a hacer la denuncia".

Además, según informan los testigos que presenciaron el hecho, el futbolista tuvo una actitud bastante agresiva e irrespetuosa con los agentes de tránsito que optaron por secuestrarle el vehículo.