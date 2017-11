El viernes 3, a partir de las 21:45, comenzará el primer partido de la serie final de la A1 entre UVT y Murialdo. El Estadio La Colonia Junín en Mendoza será el escenario. El segundo juego de esta competencia se desarrollará el domingo 5 a las 21:30 hs, en el Estadio Aldo Cantoni. Por último, en caso de llegar a un tercer encuentro, se jugará el lunes 6 otra vez en el Estadio La Colonia Junín, el cual comenzará a las 21:30.

Por otro lado la A2, que tendrá todas sus finales en la Cancha de Olimpia, recibirá el primer duelo clave el viernes 3 a las 21:30, donde el local será Huarpes. El segundo encuentro será el domingo 12, a las 20 hs. En caso de llegar a un tercer partido se jugará el lunes 13 a partir de las 21:30 hs, donde el local será Huarpes nuevamente.

El cronograma

LIGA A1:



1ERA FINAL: (3/11) 21:45 MURIALDO – UVT /ESTADIO COLONIA JUNÍN (MZA)

2DA FINAL: (5/11) 21:30 UVT – MURIALDO /ESTADIO ALDO CANTONI

3ERA FINAL: (6/11) 21:30 MURIALDO – UVT /ESTADIO COLONIA JUNÍN (MZA)

LIGA A2:



1ERA FINAL (3/11) 21:30 /HUARPES VS BANCARIA/CANCHA DE OLIMPIA

2DA FINAL (12/11) 20/BANCARIA VS HUARPES /CANCHA OLIMPIA

3ERA FINAL (13/11) 21:30/ HUARPES VS BANCARIA/CANCHA OLIMPIA