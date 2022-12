Hay un contraste que a Gerónimo Elgueta no le deja disfrutar este momento. El opuesto de la UVT se convirtió en el máximo anotador de la Liga de Vóleibol Argentina al acumular 180 puntos. En la última fecha, de hecho, metió 30 tantos en un solo partido, pero su producción individual no alcanza para que el equipo logre sumar su primera victoria en el torneo: UVT suma nueve derrotas y marcha último en la tabla. "Los números son buenos y es lo mejor que puedo aportarle al equipo, pero estoy amargado porque seguimos sin ganar y eso me deja sensaciones encontradas", dijo el atacante uveteño.

Elgueta pasó a liderar las estadísticas del campeonato nacional tras el Tour 3 de la Liga, que se disputó en Mar del Plata. Allí, el sanjuanino tuvo un rendimiento fenomenal ya que marcó 84 puntos en tres partidos, casi la mitad de los 180 que acumula en la LVA. Gerónimo le marcó 26 puntos a Defensores de Banfield, 28 a Monteros y 30 a Gross Paracao; pero semejante performance no alcanzó y el equipo perdió los tres juegos por 3-1.

"Tenemos un equipo joven, con poca experiencia. Y en ciertos momentos de los partidos se nota la falta de concentración, me parece que por ahí pasan nuestros problemas. Estamos trabajando para mejorar, para tener tiempo en cancha y resolver esas situaciones de juego", indicó el voleibolista sanjuanino, quien en la temporada pasada había sido máximo anotador de la fase regular de la LVA jugando para Obras.

De acuerdo a las estadísticas de la Liga Argentina, antes del Tour 3 Elgueta no estaba en el top 5 de los máximos anotadores. Pero tras esa etapa pasó a liderar las estadísticas, relegando a Jonás Ponzio, de River, quien acumula 171 puntos; y al opuesto brasileño de UPCN, Gabriel Santos, quien suma 167 anotaciones.

"Vengo de menor a mayor y me acomodé rápidamente al estilo de los armadores. Como atacante es mi trabajo tener esa adaptación, estoy para darle soluciones al equipo y si hay un error en el ataque es mi responsabilidad", dijo Gerónimo.

Precisamente, uno de los armadores es su hermano Lisandro, con quien vuelve a vestir la misma camiseta después de tres años. "Es una experiencia hermosa jugar con mi hermano. Ya nos había tocado compartir cancha también en la UVT, en la A2 que se jugó antes de la pandemia. En casa disfrutamos mucho el vóley y por supuesto, es tema de conversación constante", dijo el opuesto. Ambos voleibolistas son hijos de Jorge, el histórico jugador de la selección argentina y de Obras y ex DT de la UVT.

La Copa Aclav, el próximo desafío

La Liga Argentina seguirá con el Tour 4 desde el 10 de enero, en Paraná. Mientras tanto, la competencia sigue activa porque desde mañana se jugará la Copa Aclav en Formosa, con todos los equipos en carrera por el segundo título de la temporada (el anterior fue la Supercopa).

En la fase de grupos, UVT se medirá ante el local Policial (mañana a las 21) y Gross Paracao (el sábado a las 21). Los dos primeros de cada una de las cuatro zonas clasificarán a cuartos de final.

"Son rivales difíciles, pero aunque estamos atravesando un momento difícil vamos a dejar todo en la cancha para poder ganar. Si bien la Copa Aclav no es nuestro objetivo, todo lo que podamos lograr en ese torneo nos va a servir para la Liga", indicó el artillero.