Emmanuel Mas firmó su contrato y es el tercer refuerzo de Boca de cara al 2018, después de las llegadas de Julio Buffarini y Wanchope Ábila. El club pagó 2.3 millones de dólares al Tranbzonspor turco y el lateral ya se hizo la revisión médica para comenzar la pretemporada.

Se esperaba que la presentación del sanjuanino fuera este mediodía, cosa que finalmente no ocurrió. “Acaba de llegar esta mañana y ya se han firmado los contratos. No está en la presentación oficial porque estamos esperando que nos devuelvan el contrato y por prudencia no lo presentamos. El ya firmó”, explicó Angelici en rueda de prensa.

Con respecto a la llegada del ex Verdinegro, Julio Buffarini también expresó su opinión. "Me pone contento su llegada. Quedó una amistad de cuando estuvimos con San Lorenzo, ojala que podamos ganar lo mismo que ahí", señaló

Además, el Xeneize ya tiene todo acordado todo con Gustavo Gómez pero resta en este caso lo más importante: el acuerdo con el Milan.

En tanto, ayer se reunieron con dirigentes de Talleres y preguntaron por Emanuel Reynoso. Desde Córdoba contestaron que cuesta 7.000.000 de dólares y están dispuestos a vender el 50%, en una negociación que podría incluir la parte que todavía tiene Boca de Juan Cruz Komar o la venta de Chelo Torres, que está préstamo.

Por último, respecto a la situación de Carlos Tevez, en Boca siguen siendo optimistas respecto a que el futbolista pueda rescindir con el Shanghai chino para poder pegar la vuelta. Carlitos tiene licencia con el club hasta el 10 de febrero.