Emiliano Sordi cumplió su objetivo el 31 de diciembre de 2019 al quedarse con el cinturón de campeón de la Professional Fighters League (PFL) y hacerse acreedor del millón de dólares que había de premio para el ganador del combate que se celebró en el mítico Madison Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos.

El cordobés se impuso por nocaut técnico ante Jordan Johnson, exluchador de UFC, en el primer round, luego de una catarata de golpes con el estadounidense

de 31 años en el piso que obligó al árbitro a detener la pelea. De esta manera el luchador de 28 años es el nuevo campeón semi pesado (92,900 kg) de la compañía de artes marciales mixtas PFL.

El argentino había clasificado a la final en octubre, cuando se impuso sobre dos rivales en la etapa clasificatoria con una diferencia de cuatro horas.

La especialidad en artes marciales de Sordi es el jiu-jitsu brasilero.

Apodado He-Man, venció por nocaut técnico al neozelandés Sigi Pesali en los cuartos de final del torneo que se celebró en el Mandalay Bay Events Center de Las Vegas.

En semifinales, las cuales se desarrollaron apenas unas horas más tarde, Sordi se topó con el ruso Bozigit Ataev, quien le había ganado por nocaut dos meses antes.

He-Man mostró sus cualidades y se llevó el combate contra el deportista de 40 años por sumisión.

La PFL se creó en 2012 y tiene la particularidad de celebrar sus finales el 31 de diciembre. Sordi ha reemplazado al estadounidense Sean O"Conell, quien se había consagrado como el mejor en 2018. Además, el formato de la compañía es diferente al de UFC (la principal organización de Vale todo en el mundo) ya que aquí se reparten tres puntos por ganar y uno por empatar en las primeras rondas, aunque hay puntos extras dependiendo el round en el que se consiga el triunfo (tres en el primer asalto, 2 en el segundo y uno en el tercero).

El sistema de PFL reparte puntos para luego clasificar a un playoff.

Sordi se metió en el primer lugar y luego llegó el turno de los mano a mano.

En tanto, los peleadores que llegan a cuartos de final reciben US$50 mil, en semis US$100 mil, los finalistas US$200 mil y el campeón un millón de dólares.

Esa cifra es a la que el cordobés accedió con su triunfo demoledor de fin de año en Nueva York. Sin dudas, las puertas del MMA se la abrirán luego de este triunfo tan resontante y en un mítico escenario.

>> La leyenda Jones se hará "pesado"

El salto del norteamericano, Jon Jones a la división de peso completo podría ocurrir más temprano que tarde y posiblemente tan pronto como después de su próxima defensa del título. Jones, campeón semicompleto del UFC y considerado uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos, dijo en una conferencia de prensa que era una "posibilidad muy fuerte" que escale de división luego de pelear contra Dominick Reyes en el evento principal del UFC 247 el 8 de febrero en Houston.

"Creo que es una posibilidad muy fuerte, absolutamente", declaró Jones. "Absolutamente. Siempre habrá alguien próximo (en peso semicompleto). Siento que he limpiado la división y estoy esperando y tomando nuevos desafíos. No estoy sentado en el título; no me estoy escondiendo de nadie".

Boxeo: Canelo, el mejor del año

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA por sus siglas en inglés) reconoció al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez como el mejor peleador de 2019, así lo informó el organismo en sus redes sociales. "Felicitaciones a Canelo por su premio al Boxeador del año: tuvo un gran año después de derrotar a Daniel Jacobs, uno de los pesos medianos más fuertes, y luego subir a la división de peso semipesado y noquear espectacularmente a Sergey Kovalev", escribió la AMB en Twitter. A sus 29 años de edad, el Canelo ostenta el título de campeón mundial en cuatro divisiones: peso superwelter, medio, supermedio y semicompleto. Fue el pasado 2 de noviembre cuando el mexicano venció al ruso Sergey Kovalev con un letal golpe en el 11º asalto para quedarse con el título mundial semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Con el cinturón obtenido en esta pelea, el púgil mexicano se convirtió en el cuarto mexicano con títulos en cuatro diferentes divisiones.