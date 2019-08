La salida de Rubén Darío Forestello causó una gran sorpresa el pasado sábado en Concepción luego de que San Martín perdiera agónicamente ante Estudiantes de Caseros por la segunda fecha de la Primera Nacional. Pero lejos de lamentarse, en el Verdinegro ya comenzaron a trabajar en la búsqueda de un reemplazante inmediato teniendo bien en claro que el próximo partido en Santiago del Estero Jorge Garelli (coordinador de Inferiores) estará al frente del equipo de manera interina.

Según distintos sitios especializados en el fútbol de ascenso, nombres como el de Miguel Ángel Brindisi y Luis Manuel Blanco ya fueron ofrecidos a la dirigencia del club del Pueblo Viejo, según expresó el representante Julio Pagnone.

El primero de ellos no dirige hace seis años, ya que su último paso fue por Independiente en 2013. Por su parte, Blanco vivió su último período en Gibraltar, con el buzo de Mons Calpe Sporting Club, y su último ciclo en Argentina fue en el banco de Boxing Club de Río Gallegos.

También sonaron apellidos como el de Luis Tonelotto, ídolo verdinegro y gran protagonista en el primer ascenso a la elite del fútbol argentino en el 2007; Luis Islas, exarquero de Independiente y de la Selección argentina, como así también ayudante de campo de Diego Maradona en Dorados de México. Otra de las alternativas que circuló fue la de Diego Osella, con pasado en equipos como Colón y Newell's.

Hasta el momento no hay nada confirmado sobre el sustituto de Forestello. Es más, generalmente San Martín siempre contrata a entrenadores que no están en los papeles de nadie, por eso también puede llegar a ser una sorpresa. La única certeza es que el nuevo director técnico tendrá que enderezar rápidamente el rumbo y hacerse cargo de un plantel que fue formado casi en su totalidad por el Yagui, quien pegó el portazo de manera prematura cuando recién se disputaron dos fechas del certamen. "Hubo un arrastre desde la Superliga donde no logramos el objetivo de quedarnos en Primera División pero intentamos este nuevo ciclo", fueron algunas de las palabras del oriundo de La Pampa.