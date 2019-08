Salida. Rubén Darío Forestello se convirtió en el personaje del día en San Juan. Cuando nada lo hacía suponer, decidió dejar San Martín.

Otra derrota en tiempo de descuento. Película repetida para este San Martín que ya lo había sufrido en la Superliga en partidos como Aldosivi en Mar del Plata o Lanús en Buenos Aires. Había marcado a fuego algo en Concepción esa forma de quedarse sin nada cuando no hay tiempo para recuperarse y el gol en el minuto 47 de Estudiantes de Caseros fue la gota que colmó el vaso. Explotó Forestello y apenas entró a los vestuarios, reunió a los referentes del plantel y les dijo que renunciaba. Se iba. Luego, lo comunicó a los dirigentes y terminó absorbiendo toda el malestar de la derrota con su salida.



Habló. Dijo lo suyo y dio razones: "Me dolió el partido. Me dolió perderlo así. Jugamos muy mal el primer tiempo porque no tuvimos argumentos para llevar al rival adonde queríamos. Después, con los cambios en el complemento, mejoramos pero no alcanzó. Un palo, otra desviada. No ligamos nada pero esto te deja sin fuerzas. Lo hablé con los jugadores y se que saldrán de este momento. San Martín armó un plantel importante y se recuperará. Pero esta renuncia no es sorpresiva y solamente por este resultado. Venía arrastre desde la Superliga donde no logramos el objetivo de quedarnos en Primera División pero intentamos este nuevo ciclo. No hay más que palabras mías de agradecimiento a los jugadores, a la dirigencia y a todo San Juan. Esperemos que sea lo mejor para que San Martín".



Del otro lado estaba el presidente Jorge Miadosqui, sorprendido y ofuscado a la vez, quien analizó la situación en medio del torbellino que es una renuncia: "Nos reunimos con el técnico y nos dijo que no tenía las fuerzas como para poder enderezar esto. Con un panorama así, imposible forzar su continuidad y ahora ya nos abocamos a buscar nuevo entrenador. Complica porque es apenas el comienzo pero sus razones tendrá y las respetamos. Pero no queda en esto nomás. Acá hay que analizar todo lo que nos pasó y lo que se viene. La idea de ser protagonistas es primordial y vamos salir de este momento".



En los pasos inmediatos y apuntando a que el domingo venidero, San Martín tendrá que jugar en Santiago del Estero, la dirigencia decidió que el coordinador de Inferiores, Jorge Garelli, asuma interinamente y maneje el entrenamiento de mañana lunes. La idea es tener al nuevo técnico cuanto antes para que se meta en la vida del plantel que quedó más golpeado por la renuncia de Forestello que por la derrota ante Estudiantes.



Minutos fatales



La lista de derrotas en tiempo de descuento terminó siendo detonante para el ciclo de Forestello porque el mismo entrenador se había juramentado que eso no podría volver a pasarles. Sucedió y terminó sacándolo de la vida de San Martín.