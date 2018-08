Será el estreno de la era de Mario Ledesma como entrenador de Los Pumas en su país. Sin dudas, algo muy esperado por el ex hooker. Desde las 16.10 horas (por ESPN), en la vecina Mendoza y con el Malvinas Argentinas de escenografía, el combinado nacional se topa contra esa potencia llamada Sudáfrica.



Será el cruce por la segunda fecha del Championship, luego que Los Pumas cayeron en el bautismo en Durban ante este mismo adversario por 34 a 21.



El encuentro por el lado argentino tendrá una sola variante en el quince inicial. Se trata del ingreso del segunda línea Tomás Lavanini por Matías Alemano. El resto de la formación no se toca nada, aunque en el banco habrá algunas modificaciones destacándose la vuelta del medio scrum Tomás Cubelli, quien el año pasado se rompió los ligamentos cruzados en el Championship ante Nueva Zelanda.



Los Pumas tuvieron un buen primer tiempo en Durban y de hecho se fueron arriba en el marcador al descanso. Pero una merma física y el ímpetu habitual que le imprimen los Springboks provocó que el resultado cambiara para siempre luego de los 20" del complemento.



"Es difícil que nos fijemos sólo en el rival. Si, revisamos lo que hacen, sabemos cómo y quiénes nos pueden complicar, pero estamos mucho más pendientes de nosotros y de lo que podamos generar. Si lo que nosotros generamos es bueno, si no cometemos errores, si lo que llevamos a cabo tiene correlato con lo que entrenamos, creo que se pueden ganar los partido, pero si nosotros fallamos y ellos defienden y se plantan bien, se hace muy complicado", sostuvo en la previa el capitán Agustín Creevy a quien Ledesma (jugaba en la misma posición) le devolvió la cinta luego que en los últimos partidos de la era Hourcade ese rol de privilegio lo tuviera Pablo Matera.



Sudáfrica, por su lado, viene con su máximo potencial sabiendo que la dificultad se estima mayor este sábado al de hace una semana. Atraviesa un momento de transición su plantel apuntando, como Los Pumas, al Mundial del próximo año en Japón.

Distinto

El entrenador de Sudáfrica, Rassie Erasmus, manifestó que el partido en Mendoza será muy distinto al vivido en Durban hace apenas siete días, donde hubo victoria de sus dirigidos: "Siempre recuerdo que hará un par de año nosotros le ganamos de locales a la Argentina como por 40 puntos y a la semana siguiente, jugando ellos ante su gente, recién pudimos quebrarlos en el último minuto. Eso es una clara muestra que todo puede cambiar y nunca hay que confiarse", sostuvo y agregó "seguramente el factor físico vaya a ser determinante, es la base de nuestro juego y también buena parte del de ellos. Estamos preparados para este nuevo desafío que nos toca ante los duros Pumas".