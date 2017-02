El Paris Saint Germain de Francia vapuleó ayer al Barcelona, al que goleó 4-0 gracias a un doblete del argentino Angel Di María y un tanto del uruguayo Edinson Cavani y otro de Draxler, por lo que dejó prácticamente sellada su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones (Champions League) del fútbol europeo.

Di María abrió el marcador a los 18’ de tiro libre, y Julian Draxler puso el 2-0 a los 40’.



El extremo argentino volvió a anotar a los 11’ del complemento tras una gran jugada colectiva de varios toques que se inició en el campo propio, mientras que Cavani marcó el cuarto a los 28’ de la etapa final con un remate cruzado tras una serie de flojos movimientos defensivos del Barca.



El equipo parisino dominó las acciones desde el primer al último minuto y borró del campo a Lionel Messi y Luis Suárez, las grandes estrellas del conjunto catalán. Solamente Neymar intentó durante todo el encuentro, pero una y otra vez chocó contra la defensa local.



El Barca, totalmente desdibujado y sin control del balón, nunca hizo pie en el campo de juego y casi no pateó al arco en el partido jugado en el mítico estadio Parque de los Príncipes.



PSG, eliminado por el Barca en los cuartos de final del torneo en 2013 y 2015, definirá su pase a la instancia de los ocho mejores el 8 de marzo en el Camp Nou.



Por su parte, el elenco catalán tratará de dar vuelta la llave para evitar quedar eliminado en esta instancia, en la que no se despedía de la competencia desde la temporada 2006/07.



En medio de una gran ovación, “Fideo” Di María fue reemplazado por el brasileño Lucas, a los 15’ del segundo tiempo.



Javier Pastore ingresó por Draxler en París Saint Germain a los 41’ del segundo segmento, mientras que Javier Mascherano no estuvo en el conjunto culé por estar lesionado.



Tras el final, el técnico del equipo catalán, Luis Enrique, dijo que “fue una noche nefasta, el rival ha sido superior. Pese a todo, el técnico aseguró que “hay una esperanza difícil de remontada y nos aferraremos a ella en la vuelta en el Camp Nou.



No creo que sea difícil de explicar el partido. El rival ha sido superior a nosotros desde el inicio, desde las primeras acciones, nos ha superado en la presión, no hemos podido salir. Han sido mejores con y sin el balón”.