Urgencia. San Martín apuesta al pleno en la riesgosa visita a Tucumán de esta tarde.

El renacimiento que impulsó la llegada de Forestello en San Martín se desdibujó demasiado rápido. Dos derrotas consecutivas lo pusieron en descenso directo otra vez en su estresante pelea por la permanencia y hoy, por esas cosas del destino que se encapricha y de lo lindo en el fútbol, tendrá que visitar a su tocayo tucumano sabiendo que no serán solo tres puntos en juego. Estará también en disputa la diagramación del futuro inmediato y también el lejano. Demasiado en apenas 90 minutos, en un caprichoso reencuentro con su hacedor en esta temporada Walter Coyette que eligió y armó este plantel pero que por resultados, cambió de rumbos y hoy está al frente de San Martín de Tucumán.



No será sencilla la historia para el San Martín de Forestello. Las caídas contra San Lorenzo y en especial, la última contra Defensa y Justicia en el Pueblo Viejo, desnudaron limitaciones que preocupan. Hubo autocrítica en el plantel, mucho trabajo desde el cuerpo técnico y para esta verdadera final por el descenso, se cambió esquema, nombres y de extra quedaron flotando algunas dudas en la formación como para dimensionar todo lo que está en juego. Lo que parecía un hecho de jugar con dos líneas de 4 y dos puntas quedó en el aire porque Forestello probó con un formato de cuatro en el fondo, cinco en el medio y solo un punta. De esos dos modelos saldrá la formación inicial en La Ciudadela con confirmaciones ya resueltas como el regreso de Facundo Erpen a la zaga central en el lugar de Arian Pucheta, mientras que en el medio Gustavo Villarruel ya no será punta sino que irá como volante derecho decididamente. Gelabert, Fissore y Mosca completarán la línea de medios restando por decidir y en esta especie de juego del misterio, Forestello tendrá que optar por Claudio Grahl como quinto volante o por la dupla Bravo-Solis en el ataque. En los números y tras la victoria del viernes de Belgrano sobre Gimnasia, San Martín entró en zona de descenso (1,121) quedando apenas a 3 puntos por debajo del Celeste pero con 2 partidos menos. Resumiendo entonces sirve decir que un triunfo lo sacará de esta incómoda posición.



Del otro lado está el ascendente momento del Santo tucumano que hace dos fechas no pierde y encontró la luz para saber cómo y qué hacer para buscar su salvación. Coyette repite equipo, apuesta a Bieler y sus goles, a la sapiencia del Tino Costa y al empuje del pueblo Ciruja que apoya de verdad.

El resto: juega Racing



Racing, puntero del certamen, será local hoy ante Newell"s Old Boys, golpeado por haber sido eliminado el jueves en la Copa Argentina por su rival de siempre Rosario Central, en busca de tres puntos que consoliden sus deseos de obtener el título, en el cotejo por la undécima fecha de la Superliga. El partido tendrá lugar en el estadio Presidente Perón, ubicado en la ciudad de Avelleneda, desde las 17.45, con el arbitraje de Silvio Trucco.



Por su parte, Rosario Central, que viene de perder como visitante de Patronato pero de ganar el clásico contra Newell"s por la Copa Argentina, recibirá a las 13.15 en el Gigante de Arroyito a Colón, que también perdió un partido increíble como visitante de Huracán. A las 11, Argentinos Juniors será anfitrión de Independiente y a las 15,30 San Lorenzo recibirá a Talleres, sabiendo que Jorge Almirón será su nuevo entrenador.