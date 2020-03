La Copa de Campeones suele entregar partidos que son apasionantes. Cruces que se venden solos y que tienen un plus más que especial desde su misma presentación y hoy, abriendo los Cuartos de Final de esta edición 2020, en Tudcum, al pie de la Cordillera, Los Andes será local de Instituto La Laja en una verdadera final anticipada por lo que los dos equipos han mostrado. Los Andes, el aurinegro cordillerano, fue campeón en 2018 y sabe de lo que se trata. No estuvo en la edición pasada pero se rearmó para ser protagonista y tras una fase clasificatoria compleja contra los jachalleros, se metió en la pelea mano a mano donde tiene su nombre bien ganado. Enfrente estará el Instituto La Laja albardonero que nunca ganó la copa y se armó ahora para buscarla. No perdió todavía, viene invicto y quiere todo. Nombres y categoría les sobran como los de Silvio Prieto, Marcos Quiroga, Juan Ruiz, Leo Avila, Fernando Gaetán y varios más. Pero claro, en este mano a mano, el margen de error es mínimo y contra un grande como Los Andes, no puede regalar nada.

Sólo Belgrano -2- y Los Andes han ganado la Copa, el resto aún no consiguió el trofeo.

En Ullum, en cancha de San Lorenzo, Villa Ibañez será local de Atlético San Martín en otro de los partidos que abrirán hoy los Cuartos de Final. Los ulluneros se metieron en esta etapa y llegan entonados sabiendo que tendrán enfrente al Verdinegro de Concepción que en su primera participación copera quiere llegar lejos.

Para mañana quedarán los otros dos encuentros de esta serie. En Media Agua, Atlético Belgrano será local de San Martín de Cañada Honda, mientras que en Caucete, Atlético Maurín recibirá la visita de Juventud Ullunera. Las revanchas serán el próximo fin de semana para ya dejar clasificados a los semifinalistas de esta edición.

Torneo Regional Amateur

Con los dos clasificados ya definidos y buscando solamente terminar de armar el cuadro final de las posiciones, esta tarde se terminará la Zona 2 de la Región Cuyo del Torneo Federal Amateur cuando se disputen los dos encuentros de este grupo a partir de las 17,30.

En el departamento San Martín, Sportivo Del Carril será anfitrión de la Asociación Deportiva Albardón en el cruce de los dos equipos que ya están eliminados, mientras que en Los Berros, Defensores de Boca Juniors y Atlético Peñaflor definirán al mejor del grupo, con ambos ya clasificados para la próxima instancia.

En tanto que la Zona 1 se terminará definiendo el domingo cuando a las 17 jueguen Alianza-Colón Junior en Santa Lucía.