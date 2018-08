Talento. Claudio Mosca es el que hace la diferencia a partir de su categoría y en él están depositadas las chances de que San Martín saque ventajas. Un volante que no se toca en el esquema de Coyette.

Dicen que equipo que gana no se toca, pero para San Martín esto es directamente imposible. Es que las lesiones le han complicado el panorama y para Walter Coyette, la dinámica de buscar lo mejor lo ha llevado a que cambie medio equipo para visitar esta tarde en Victoria a Tigre, por la tercera fecha de la Superliga de AFA. Con cinco modificaciones, dos de ellas obligadas y las otras tres respondiendo a la necesidad de mejorar, San Martín buscará su primera victoria como visitante de esta temporada, sabiendo que en su campeonato aparte contra el promedio del descenso, lo suyo pasa por sumar siempre, donde sea. El rival no es sencillo. No es cómodo porque Tigre está necesitado de puntos y los puntos de luz que tiene San Martín lo empujarán a buscar ese triunfo tras dos empates consecutivos en el comienzo de la Superliga. El Matador hoy es el último de los promedios y su presente no es sencillo.



En ese choque de necesidades es donde San Martín tendrá que sacar ventajas. Las urgencias son similares pero del lado de Tigre hay más presión. En lo futbolístico, el equipo de Ledesma llega con ausencias como la del volante Jorge Ortiz y la del delantero Federico González. Eso lo condiciona. Pero en San Martín eso poco trasciende porque lo importante pasa por lo que haga el conjunto verdinegro. Las lesiones de Alex Silva y de Gianni Rodríguez obligaron a que el entrenador disponga los ingresos que serán debut para Goitía y Federico Milo, como laterales. Pero en la defensa también habrá otro retoque porque con la recuperación de Juan Rodríguez, el que dejará la plaza vacante es Arian Pucheta. Cambios que se imponían pero en el mediocampo aparecen las sorpresas y es que Coyette sigue buscando más volumen de juego y lo que le dieron Franco Cristaldo y Nazareno Solís con sus ingresos en el segundo tiempo ante Patronato, sobró para que ahora les dé titularidad. Cristaldo irá por Matías Sánchez y Solís jugará en el lugar de Diego Cardozo. Los que no salen son Gelabert y Claudio Mosca. En tanto que en el ataque la fórmula vuelve a ser Bravo-Palacios Alvarenga. Para San Martín, el arranque de la Superliga no ha sido sencillo. Se cruzó con rivales directos por la permanencia y esta tarde, en Victoria, el objetivo vuelve a ser sumar, triple en el mejor de los casos, y consolidar una propuesta que le permita trabajar tranquilo.

Derrota en la Reserva



Este viernes se disputó el encuentro de reserva entre Tigre y San Martín de San Juan, válido por la tercera fecha del certamen organizado por Superliga. Fue victoria de Tigre por 2-0. Rodrigo Martínez abrió el marcador para el Matador.



A los 28 el árbitro Guido Mascheroni sancionó penal para Tigre luego de que la pelota le diera en la mano a Roman Peret. Ivo Kesteler se hizo cargo de la ejecución pero el arquero Daniel Acuña contuvo el remate. No obstante, a los 30 luego de una jugada personal, Lucas Martinez le puso cifras definitivas al partido con el 2 a 0. Sólo hubo tiempo para que Luis Cáceres, marcador central verdinegro, se fuera expulsado luego de una falta.