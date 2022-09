Mientras sus hinchas celebraron un nuevo aniversario de la institución, en la localidad bonaerense de Chivilcoy, el plantel del Federal "A" disputará este domingo un encuentro que será clave. Otra final más resultará para Desamparados el cruce ante Independiente en suelo bonaerense. El partido arrancará a las 14.30 horas y lo arbitrará el rosarino Maximiliano Macheroni.

Hoy, Sportivo está último en las posiciones y a falta de seis partidos para que termine el certamen, si el Víbora no logra revertir la situación, estará descendiendo al Regional Amateur. Eso nadie lo quiere en Puyuta y con esa firme intención los dirigidos por Ricardo Dillon buscarán ir por la hazaña en tierras lejanas. El triunfo en condición de visitante se le viene negando a Sportivo, que estuvo muy cerca de conseguirlo en San Luis hace dos fechas atrás, en ese momento ganaba por 1 a 0 pero se descuidó en el final, sintió el desgaste físico y el Albiverde puntano logró dar vuelta el marcador.

Esa imagen brindada en San Luis hace dos semanas será lo que busque repetir el equipo de Dillon que nuevamente repetirá la formación. Serán los mismos once que cayeron ante Olimpo hace una semana -donde incluso el Víbora tuvo un penal a su favor pero Brandán lo erró- quienes busquen ese ansiado triunfo. Este sábado el plantel se entrenó por la tarde con tareas regenerativas y es casi un hecho que Jairo Díaz estará en el arco, Ezequiel Neira, Agustín Callejas, Guillermo Pfund y Lucas Ceballos estarán en la defensa, Rodrigo Brandán, Emanuel Décimo, Nicolás Quiroga y Matías Garrido lo harán en el medio, mientras que Nahuel Velázquez y Bruno Rodríguez estarán en el ataque.

Entre los demás relevos, el DT contará con Germán Vicentella, Marcos Cabrera, Laureano Puñet, Javier Pereira, Pablo Jofré (que se recuperó de un desgarro de 2 milimétros en el abductor), Lucas Dilelio y Santiago Ceballos.

Enfrente tendrá al Rojo de Chivilcoy que urge de un triunfo que le permita meterse en zona de clasificación. Hoy está fuera de los ocho mejores a donde había ingresado después de hilvanar una racha de cuatro victorias seguidas, después perdió ante Bolivar y ahora viene de igualar ante Villa Mitre.

FESTEJOS

Este sábado Desamparados cumplió 103 años y las celebraciones comenzaron el viernes. En la tarde, la Comisión Directiva realizó una ceremonia con entrega de distinciones para empleados del club, ex jugadores y ex presidentes, también fueron distinguidos los medios de comunicación que siguen la campaña de Desamparados. Por la noche, el "Grupo de socios 1919" realizó una cena que contó con la presencia de ex presidentes y ex jugadores. Hubo entrega de camisetas personalizadas, sorteos y hasta actuación de bandas en vivo. Este sábado, los festejos continuaron con un almuerzo realizado en la institución del barrio Patricias Sanjuaninas y luego celebraron en las calles aledañas al club.

SAN MARTÍN Y SU BUEN GESTO

"Por un fútbol sin violencia" tituló el Club Atlético San Martín en sus redes sociales, adjuntando una imagen con los escudios de ambas instituciones. "Saludamos a Club Sportivo Desamparados en su aniversario 103. ¡Felicidades!", expresó el Verdinegro en sus redes sociales. Gran gesto del club verdinegro.