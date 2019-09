Nueva casa. Leo Guzmán llegó a Málaga y se metió en la vida del Club Nerja. Lejos quedó Del Carril y sus sueños de llegar a Europa para jugar.

Los caprichosos pasillos de la vida hacen que todo sea posible. Y en la búsqueda de esa Meca futbolera que es Europa para cualquier jugador que se precie de tal, un sanjuanino de 19 años, nacido y criado en el departamento San Martín, terminó encontrando club europeo pero antes, se ganó todo: el reencuentro con su papá. Ese hombre que no conoció, ese sanjuanino que decidió irse a España cuando Leonardo Guzmán, el enorme protagonista de esta historia, estaba en la panza de su mamá. No se conocían. No se vieron nunca. Ni apellido compartían, pero por el sueño de ser futbolista y esa pasión por lograrlo podía contra todo. Y Leo, ese delantero que se hizo en la escuelita de San Isidro pero que desde los 11 años se puso la camiseta de Sportivo Del Carril, soñó que se podía. Y pudo, porque en menos de un mes en Málaga, donde vive con su papá y su nueva familia, ya es jugador del Deportivo Nerja que pidió ya el transfer a la Liga Caucetera por su pase.



Todo junto. Demasiado. Una montaña rusa de sensaciones que Leo vive y cuenta de a poco: "Somos muy humildes. En San Martín yo tuve que dejar de estudiar para ayudar a mi mamá. Somos cinco hermanos y yo vivía con mis abuelos. El fútbol es todo para mí y en Del Carril hice todas las inferiores pero soñaba con algo más. Este año, en Carnaval, en los corsos de Angaco, una amiga de mi vieja me vio y me dijo que yo era idéntico a mi papá. Yo no lo conocía. Él se fue de San Juan cuando mi mamá estaba embarazada y nunca lo vi. Empecé entonces a buscarlo y por Facebook lo contacté. Empezamos a hablar, me preguntó qué hacía, qué era de mi vida y de pronto salió la chance de viajar a España. Me ayudaron mis tíos Vargas de Santa Lucía y vine en agosto a Málaga. Ver a mi papá cara a cara fue una conmoción interna para mí. Conocer además a dos hermanitos más de 9 y 3 años, fue fuerte. Me recibieron genial y salió la opción de ir a probarme al Nerja. Ni lo dudé. Me vio el Profe Tello, que es el seleccionador. Éramos muchos, demasiados. No quedé en la primera selección pero después entré en el grupo de los que querían ficharlos y ahora ya se pidió el pase a Del Carril. De verdad, no se puede creer. En menos de tres meses, cambió todo".

Español. El Deportivo Nerja lo vio y de inmediato lo fichó para ser parte de su plantel.



Sus ambiciones son grandes pero están marcadas por el profundo amor que tiene por su gente: "Quiero hacerme un lugar en el fútbol. Conseguir un contrato para ayudarle a mi vieja a criar a mis hermanitos en San Martín. Yo sé lo que es pasarla mal, pelear el mango y hasta tener que dejar de estudiar. Ahora que la vida me dio esta chance, la quiero utilizar para eso".

"Esto es para demostrarle a todos que se puede: siempre hay que soñar y buscarlo".

LEO GUZMÁN - Futbolista

Recuerdo. Sportivo Del Carril lo hizo futbolista y Leo no se olvida más de su club.

En lo futbolístico, Leo fue parte de los planteles de Sportivo Del Carril en los recientes Torneos Federales. Sumó experiencia y minutos: "Soy delantero. Diestro y con mucha llegada permanente pero en el Nerja me probé de volante izquierdo y respondí" cuenta orgulloso Leo.



Se viene ahora el momento de empezar a ganarse un lugar en ese mapa del fútbol que tanto soñó: "Me acuerdo de todo. De los sacrificios en Del Carril, de las charlas con los chicos. De mis compañeros con los que siempre soñábamos en jugar en otros países y me di cuenta que se puede lograr. Eso me llena y sé que esta historia recién empieza".

Hermandad

Debido a las corrientes migratorias en ambos sentidos, la ciudad española de Nerja, ubicada en la región de Andalucía, y San Juan firmaron en 1997 un protocolo en el que se declaran ciudades "hermanas".

Las similitudes en cuanto a lo climático y geográfico" llevó a que un número importante de ciudadanos de Nerja se fueran radicando en San Juan durante la corriente migratoria de comienzos del siglo pasado. y por los lazos sanguíneos ocurrió algo similar, a la inversa, en los últimos 30 años.

El 11 de septiembre del 2002, coincidiendo con el nacimiento del sanjuanino más ilustre, Domingo Faustino Sarmiento, que se ha instituido en Argentina como el Día del Maestro, por gestiones de la Casa Argentina de Nerja ante ese Ayuntamiento y autoridades argentinas, se inauguró la plaza Sarmiento con un busto del Maestro de América y que fuera Presidente del República Argentina.