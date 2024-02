En los casi 87 años del TC, San Juan dejó y mantiene su huella no sólo como sede de competencias sino también con sus representantes locales, desde Ampacama o Eduardo Copello a Tobías Martínez, quien se convirtió en el quinto piloto sanjuanino en ganar en Turismo Carretera.

Hay que remontarse al 2002 para encontrar al anterior sanjuanino en subir a lo más alto del podio. Henry Martín, quien debutó en TC en 1992 a bordo de una Dodge GTX, volvió con fuerza a la "Máxima" en 2001, tras su paso por otras categorías como el TC 2000. Desde entonces y hasta 2005 vivió su mejor periodo, en el que corrió con Ford. Su victoria se produjo el 27 de octubre de 2002 en el autódromo de 9 de Julio con un Ford. Es decir que fue hace 22 años, la edad que precisamente tiene Tobías.

El anterior. Henry Martín ostentaba la última victoria de un sanjuanino en TC. Lo había logrado hace 22 años, la edad que tiene Tobías.

Por otro lado, entre las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, Julio Devoto o "Ampacama" se codeó a la par con popes como Juan Manuel Fangio y los hermanos Gálvez.

Devoto ganó 12 carreras en Turismo Carretera. Su primer triunfo fue el GP de Mar del Plata el 19 de noviembre de 1950, con un Ford, mientras que el último fue el 14 de octubre de 1962 en el autódromo de Bahía Blanca, siempre con Ford V8.

Por su parte, el sanjuanino Domingo "Mingo" Guevara anotó su nombre entre los ganadores en 1953. Con una coupé Chevrolet corrió entre 1938 y parte de los 50 y, precisamente, el 29 de marzo de 1953 se quedó con "Las 500 Millas del Río Diamante".

En tanto, Eduardo Copello fue el sanjuanino más ganador, con 26 festejos. Además de ser campeón en dos ocasiones, en 1967 y en 1970 con el campeonato de Fórmula B de 1970, guarda con Tobías Martínez una particularidad. Los dos llevaron a Torino a lo más alto del podio.

La primera victoria del "Maestro" fue el 2 de abril de 1967, a la vez que corrió 75 competencias de TC obteniendo esas 26 victorias, con un total de 32 podios.

Ampacama. Julio Devoto, con su coupé alivianada y más baja que las de sus rivales, se impuso en 12 carreras del TC, entre 1950 y 1962.

Ahora, Martínez se anotó en el historial de vencedores, con el estreno del Torino NG (nueva generación) en el autódromo de El Calafate.

Por otro lado, Facundo Della Motta pudo haber anotado su nombre en este selecto registro cuando el 28 de agosto de 2022 se impuso en pista en Paraná, pero luego los comisarios deportivos le arrebataron la victoria. Fue una sanción por cortar una chicana (aunque venía con mucha ventaja adelante y ese error hizo que, por el contrario, su rival se acercara), pero aquel castigo del comisariato deportivo estuvo teñido de polémica.

Opinión

El futuro de los pilotos (hace rato) ya llegó

Por Gerardo Alaniz

galaniz@diariodecuyo.com.ar

DIARIO DE CUYO

El que ha seguido la trayectoria deportiva de Tobías Martínez podía entender y darse cuenta, sin tener la materia gris de Albert Einstein, que ese santaluseño era 'el piloto' a apostar para San Juan, una provincia fierrera que en las últimas décadas no tuvo los mejores rendimientos en las categorías más importantes a nivel nacional. Y, también es cierto, carente de una renovación exitosa en ese sentido de los pilotos. Sin dudas, ninguno de los corredores en los tiempos recientes tuvo el ascenso meteórico de Martínez en los siete años de trayectoria, exceptuando su etapa de karting. Campeón en 2019 de la Fórmula Renault Plus, monarca al año siguiente en el TC Pista Mouras y rey el año pasado en el TC Pista. La ecuación es clara: tres títulos en cinco años. Pese a ello y de manera inentendible, año a año, Martínez recién tenía la tranquilidad de 'asegurar el presupuesto', entiendase contar con el apoyo económico del lado estatal y privado, recién sobre los comienzos de temporada. Infinidad de pilotos vieron frustradas sus promisorias carreras deportivas por falta de dinero. En automovilismo no solo se destacan los mejores con el volante, sino y básicamente, los que además de esa jerarquía, tienen financiación detrás de su proyecto. Un dato: actualmente una carrera le cuesta a un piloto de un equipo standard del TC no menos de 20 millones pesos. Se pueden tener las muñecas de Senna o Fangio, pero sin plata 'no hay paraíso'.

La victoria del domingo de Martínez confirma lo que estaba claro: es el piloto que tiene presente y una proyección difícil de cuantificar. ¿A dónde llegará ese joven que el próximo mes cumplirá 23 años? Nadie lo puede saber, incluyendolo a él. Sí lo que está claro es que Tobías no puede tener más en sus declaraciones de cada fin de año la frase "estamos viendo con qué presupuesto contaremos".