Silvio Trucco

San Lorenzo y Boca amagaron con jugar un gran partido y sin embargo el pescado grande se vendió demasiado pronto, el empate conformó a los dos y lo que más destacó fue el pésimo cometido del árbitro Silvio Trucco. El referí ayer fue el centro de las críticas por su flojo arbitraje, al punto que en San Lorenzo (incluso con Marcelo Tinelli involucrado) hasta deslizaron que hubo una mano negra, lo que desató el enojo del presidente de Boca.



Los hinchas de San Lorenzo se fueron furiosos por la insólita expulsión de Gabriel Rojas, entre otros errores; mientras que los de Boca poblaron las redes sociales en reclamo de una grosera infracción en perjuicio de Mas (no era penal, de todos modos, un par de centímetros fuera del área) y el resultado dejó todo como entonces, seis puntos de diferencia en favor del Xeneize y de ese modo su camino hacia el título se ve cada vez más allanado.



Trucco fue duramente criticado ayer por el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens. "Hay jugadas puntuales que nos hacen preguntarnos qué pasó. No voy a hablar de guardia alta o baja, pero sí manifiesto mi preocupación", advirtió.



"Le dije a (Claudio, el presidente de la AFA) Tapia que no me había gustado para nada el arbitraje y que sentía que nos habían perjudicado mucho. Me molesta ver que después fue al cumpleaños de Tevez", agregó.



Para Lammens, Trucco cometió "errores groseros" que perjudicaron a su equipo. "La jugada del gol de Tevez es offside. Fue determinante. Y también pudo haber sido expulsado el lateral izquierdo de Boca (Frank Fabra) y por eso salió en el entretiempo. Cuando pasan estas injusticias, duele mucho. Si ganaba Boca era un daño al fútbol", reconoció.



Marcelo Tinelli, exvicepresidente del Ciclón, se quejó vía Twitter. "Es todo taaan obvio. Realmente se sorprenden???? Era lo que se buscó en su momento. Se acuerdan?", escribió, sin hacer referencias directas pero sirvió para aumentar la polémica.



El titular de Boca, Daniel Angelici, no se quedó callado y apuró a Lammens. "Si tiene pruebas o sospechas (sobre la actuación del árbitro Silvio Trucco) que haga la denuncia en los Tribunales de la AFA", dijo.



"Me parece una barbaridad dudar de la honestidad de los árbitros. No creo que uno salga a perjudicar a un equipo con intención. No me pareció que eso pasara en el partido. Creo que se equivocó para las dos, como a veces se equivocan para uno o para otro", afirmó Angelici.



A su vez, Claudio Tapia (que defendió su presencia en el cumpleaños de Tevez, ver aparte) también le pegó a Trucco. "No estoy contento con el arbitraje y soy el responsable. Sin duda, el de ayer (por el domingo) no fue el mejor porque se cometieron errores que perjudicaron a los dos equipos", manifestó "Chiqui". Mientras, el árbitro más cuestionado de la fecha optó ayer por hacer silencio.

Elizondo bancó: "Eran jugadas para el VAR"

Lo defendió. El titular de la Dirección de Arbitraje Nacional, Horacio Elizondo, no dejó solo a Trucco.

El director de Arbitraje Nacional, Horacio Elizondo, expresó ayer que el fuera de juego de Carlos Tevez en el gol de Boca para el empate ante San Lorenzo y la expulsión del defensor Gabriel Rojas eran "jugadas para el VAR".

"El offside de Tevez fue muy complicado y era una jugada para VAR, por eso no lo veo como un error. La expulsión de Rojas fue la equivocación más grande, pero también era jugada para la asistencia por video", indicó el ex árbitro internacional.

En referencia al supuesto penal de Fernando Belluschi a Emmanuel Mas, en los minutos finales del partido, Elizondo juzgó como infracción a favor de Boca, pero fuera del área: "La jugada de Mas es falta, pero por lo que pude ver en la televisión fue afuera y muy finita. No creo que no la haya cobrado por haber expulsado a Rojas".

Por último, expresó que "Silvio Trucco y la terna arbitral hicieron un gran primer tiempo".