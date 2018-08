¡Hasta siempre! Las redes sociales estallaron ayer despidiendo a Emanuel Ginóbili tras anunciar que se retiró de la actividad.

Fue de esas noticias que chocan y duelen. Desde que Manu Ginóbili anunció su retiro tras su exitosa y maratónica carrera deportiva en su cuenta de Twitter, los mensajes en las redes sociales se multiplicaron a mil por hora despidiendo a un deportista que marcó un antes y un después del deporte argentino.



Desde personalidades de la NBA, excompañeros de la Selección argentina, hasta figuras -que al igual que él- son leyendas en sus deportes como Diego Maradona, Luciana Aymar y Agustín Pichot lo despidieron a su manera. "Lucha", quien supo brillar con Las Leonas en hockey sobre césped, escribió: "Imagino lo que habrá sido tomar una decisión tan difícil como ésta. Dar más de lo que diste es imposible, enorme como pocos. Respeto, perseverancia y pasión fueron algunos de tus valores más fuertes. Gracias por tanto Manu". El Diego, quien ya lo había elogiado en su programa "La noche del Diez" allá a mediados de la primera década del 2000, le escribió: "Sos un orgullo nacional", acompañado de una foto del alero con laureles.



También las estrellas de la actualidad quienes lo tuvieron recientemente como compañero le expresaron su apoyo: "Ha sido un increíble y soñado placer jugar con vos", publicó Facundo Campazzo. Carlos Delfino tuiteó: "Se va el uno, el dos, el tres... Gracias". Y como Manu es un ícono para todos los argentinos, los clubes más grandes del país también ya lo sienten: "Por tus valores, tu compromiso y tu pasión #GraciasManu", publicó la cuenta oficial de River Plate y del otro lado Boca Juniors, largó su tuit: "Boca saluda en su retiro a @manuginobili, símbolo de la Generación Dorada de básquet. Para siempre en la galería de los grandes deportistas argentinos. Abrazo bostero, querido Manu. #GraciasManu”. Y sí, no es para menos. Hacen horas que ya pasó a ser una leyenda y por eso, por todas sus grandes victorias y dignas derrotas, millones de argentinos ya lo extrañan.

El #GraciasManu fue tendencia ayer en Twitter.





El basquet sanjuanino opinó

CLAUDIO MANRIQUE - Director técnico

"Cuando me enteré, la verdad que me puse mal al principio. Es una noticia triste porque se retiró el mejor deportista de la historia; pero después haciendo un análisis más profundo me puso feliz porque se va en el mejor momento. La mayoría de los deportistas, sea el deporte que sea, se retira en la cadencia deportiva, pero para Manu es diferente, se va en el momento justo y por la puerta grande.



No se si alguien podrá superar alguna vez lo que él hizo. Ganar todos los títulos que ganó, tanto para los clubes que le tocó defender, como en la Selección, no sé si alguien alguna vez podrá igualar todo lo que hizo. Creo que Manu generó un antes y un después en el deporte argentino porque marcó lo que es el verdadero profesionalismo deportivo, por su conducta deportiva siempre luchando y perseverando. Hizo todo el camino desde abajo y así llegó a lo más alto. Y logró todo lo que quiso, es fabuloso. Su comportamiento ha sido intachable".

DARÍO BUSTOS - Pte. Federación Sanjuanina

"Se nos va el mejor ejemplo de deportista, no sólo en el básquetbol, sino en el deporte que sea. Manu supo poner al país en lo mas alto, no solamente por sus logros deportivos sino por su calidez como persona. No hay que hablar de pérdida, sino de un cambio de rol que quizás ahora lo acerque más al básquetbol argentino ya sea como consejero o como sea, como lo hizo en su momento Pepe Sánchez. Es una evolución que era de esperarse. Para los amantes del basquet ver un partido de NBA sin Ginóbili será un golpe muy bajo de ahora en más. Yo tuve la dicha desde muy joven de viajar a verlo. Su retiro se da en el momento justo, creo que todo deportista tiene una curva ascendente y cuando llega a una meseta, empieza a bajar. En ese momento el cuerpo habla y Manu supo escucharlo. Es muy inteligente para anunciar su retiro ahora, entero, siendo un jugador respetado, un veterano de referencia. Se va con todos los laureles que todo deportista quiere tener".

SERGIO CABAÑAS - Director técnico

"Para los que amamos este deporte es una profunda tristeza porque nos hubiese gustado verlo una temporada más. Él nos ha dado tanto que vamos a ser unos eternos agradecidos por todo lo que hizo. Es increíble que un atleta con las características de Manu haya llegado hasta donde llegó. La conducta que tuvo durante toda su vida le permitió conseguir lo que logró, si no no hubiese sido posible porque en este deporte la disciplina es lo que maneja todo. Es un ejemplo a seguir para todos los chicos, no sólo del basquet sino del deporte en general. Ginóbili ha sido una enorme motivación desde hace dos décadas para cientos de chicos que se arrimaron al deporte incentivados por los valores que este enorme jugador transmitía desde la cancha. Porque Manu era eso, no era sólo un gran jugador de básquetbol, sino un gran persona con una calidez única y digna de imitar. Ojalá su futuro sea más cerca nuestro, en el rol que sea pero transmitiendo toda su experiencia".

CARLOS YANZI - Dirigente y técnico

"Ginóbili le dio muchísimo al básquetbol argentino. Es un ejemplo de vida en todo sentido. A la selección argentina le dio todo, nunca se negó para representar al país. Hizo una carrera brillante donde ganó casi todo lo que jugó. Hoy tenemos otros deportistas que son profesionales y muy exitosos practicando su deporte, pero fallan en otros aspectos, en cambio Ginóbili es completo en todo sentido. Es pura humildad, para los norteamericanos es un fuera de serie. Lo comprobé este año cuando junto a mi hijo Ignacio planificamos un viaje para verlo jugando en San Antonio. Pudimos sacarnos una foto y compartir una charla, y era tal cual lo imaginábamos, pura humildad. Nos sacamos una foto, le contamos que yo había jugado durante muchos años y que mi hijo recién se iniciaba en este deporte y él nos dijo "que lindo que vienen desde San Juan". Nos salió muy bien la jugada, porque ya sabíamos que se podía retirar así que por suerte pudimos cumplir el sueño".

