Increíble. Enojado, Vettel cambió de lugar los carteles en protesta por la sanción de los comisarios. Un gesto que causó reacciones dispares en la F1.

En una polémica carrera en Canadá, Lewis Hamilton (Mercedes) ganó tras una sanción a Sebastian Vettel (Ferrari), quien fue primero pero lo recargaron con cinco segundos por regresar antirreglamentariamente a pista después de haberse salido de ella. Esta decisión de los comisarios deportivos desató la polémica y el enojo de Vettel, que tildó el castigo de "injusto" en la séptima fecha de la F1. Su equipo hizo un reclamo para intentar revertir la situación.



El alemán cruzó primero la meta en Montreal, pero fue sancionado por pasarse de frenada en una curva, presionado por el inglés; y retornar de forma antirreglamentaria a pista, obstaculizándolo, según la interpretación de los comisarios.



Durante la premiación, Lewis Hamilton invitó a su rival a subirse a la cima del podio y compartir juntos los festejos. Esto dejó en claro que el británico no estaba de acuerdo con la decisión de castigar al piloto de Ferrari.



"El mundo está al revés. No es justo. Tuve la suerte de no estrellarme contra el muro", comentó el cuádruple campeón mundial alemán (2010-13, con Red Bull), que el sábado había firmado su 56t "pole" en Fórmula 1, pero que ayer se vio privado de la que hubiese sido su 53ra victoria en la categoría reina.



"No sé el motivo de mi sanción, aún. Todo el mundo sabe que el pasto tiene menos agarre que el asfalto", indicó irónicamente Vettel.



Hamilton se llevó entonces el quinto triunfo del año en siete grandes premios y suma 162 puntos, contra 100 de Sebastian. Mercedes no cede ya ni en los circuitos en los que es inferior.

"Nos están robando la carrera. Controlé el auto porque casi me pego contra el muro".

SEBASTIAN VETTEL - Ferrari



En llamas



Vettel no quiso subir a recibir el premio por el segundo lugar. Lo debieron convencer desde su equipo para que fuera. Ya en el podio, Hamilton lo invitó a unirse a él en el escalón más alto del podio. El alemán sólo se limitó a tomar unos sorbos de champaña.