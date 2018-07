Gran debut. Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, superó a Venezuela por 4-0 en el primer encuentro en Valencia.

La Selección Argentina Sub 20, al mando de Lionel Scaloni y quien tiene de su principal ayudante de campo a Pablo Aimar, tendrá esta jornada su segundo partido en el torneo de L"Alcudia, en Valencia (España). A partir de las 18,15 de nuestro país, la Albiceleste se topará con Murcia, luego de haber tenido un gran debut al imponerse por 4-0 a Venezuela. En ese cruce, el defensor sanjuanino de San Martín, Francisco Alvarez, no ingresó desde el banco de relevos. Por eso, se espera que hoy el zaguero tenga su debut con la Selección.



El sanjuanino ya tuvo una gran experiencia en el reciente Mundial, cuando estuvo entre los sparrings que entrenaron junto a la Selección mayor que comandó Lionel Messi. Pese a una lesión en la previa, estuvo en duda en su momento aunque finalmente cumplió ese auténtico sueño de estar con sus "ídolos".



La Argentina busca en Valencia volver a las bases que le dieron en su momento José Pekerman en la década del "90 cuando las selecciones juveniles eran un auténtico ejemplo en todo sentido.



Dentro del torneo de L"Alcudia, que no es oficial para la FIFA y que tiene por ejemplo la particularidad de poder realizar once variantes, luego del cruce de hoy la competencia seguirá ante la India el próximo domingo y el próximo lunes están previstas las semifinales. Mientras que el cruce por el título se dará el miércoles 8 de agosto.



Los jugadores de mayor renombre del plantel argentino son Facundo Colidio, quien milita en el Inter de Italia, mientras que Boca aportó a otros dos proyectos más que importantes como son Agustín Almendra y Gonzalo Maroni, quienes formaron parte del plantel principal que estuvo de pretemporada en los Estados Unidos.

Los partidos del certamen tienen dos tiempos de 40".



Justamente el xeneize fue el club que más jugadores cedió, al igual que San Lorenzo y Rosario Central (4), mientras que Estudiantes (3) y Newell"s (2) fueron los otros clubes que más futbolistas aportaron. Los únicos que no son de la partida y eran pretendidos por el cuerpo técnico fueron Nehuén Pérez, quien pasó de Argentinos al Atlético Madrid y Manuel Roffo, el arquero que estuvo ligado a la pretemporada del "Xeneize", pero que en su caso decidió no cederlo a la albiceleste.



Aún sin resolución en el cuerpo técnico de la Mayor, es una incógnita qué será del futuro de Scaloni y Aimar luego de esta competencia.