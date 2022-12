El director técnico de Francia, Didier Deschamps, consideró hoy que el cotejo de cuartos de final del Mundial Catar 2022 entre su equipo e Inglaterra "fue un gran partido" y manifestó que "es maravilloso para todos nosotros estar de nuevo entre los cuatro mejores".



El entrenador calificó la jornada de "fabulosa" y abundó al indicar que "nos encontramos con un muy buen equipo inglés. Pero respondimos, una vez más. Es maravilloso para todos los jugadores estar entre los cuatro mejores nuevamente".



Deschamps, campeón del Mundo como jugador con Francia en 1998, dijo que el deseo del plantel y el cuerpo técnico es "parar el tiempo" para "saborearlo antes de pasar a pensar en el partido del miércoles" ante Marruecos en una de las semifinales del torneo.



"Hay una mentalidad, un estado de ánimo, y se nota. Es con el corazón y las agallas que celebramos este objetivo de antemano. Prepararemos a Marruecos muy en serio, este equipo se lo merece. Hay que hacerle un reconocimiento a Marruecos, es cualquier cosa menos una sorpresa, así que lo tomaremos muy en serio", añadió.



Mientras que el autor del segundo tanto francés, Olivier Giroud, dijo que el logro del plantel francés es "extraordinario" y consideró que a lo largo del partido frente a Inglaterra "trabajamos muy bien defensivamente desde el momento en que avanzábamos, como contra Bélgica en 2018".



"Desafortunadamente, concedimos un gol de penal, pero logramos ser peligrosos al final del partido. Siempre hay que creer, sabía que íbamos a tener ocasiones y que yo iba a tener una oportunidad para marcar", detalló el delantero del club Milán, de Italia. informaron los diarios franceses Le Monde y Le Figaro.



Sobre el gol, Giroud agradeció a su compañero Antoine Griezmann porque "Grizi me da un gran balón y es genial para el equipo, estoy muy pero muy orgulloso de todo el grupo. Fue un partido muy grande, sabíamos el potencial de esta joven generación inglesa. Hicimos un partido muy sólido, con mucha generosidad. Espero que lleguemos lo más lejos posible".



Mientras que el autor del primer tanto francés, el joven volante Aurélien Tchouaméni, aseguró que "todas las victorias son geniales pero esta es especial, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un gran equipo inglés, pero al final ganamos, eso es lo más importante".



El volante de Real Madrid, de España, recordó que contra Polonia probó de larga distancia y "el disparo no se fue muy lejos, y el tiro de esta noche salió buenísimo, así que estoy feliz".



El nacido en la ciudad francesa de Rouen e hijo de cameruneses, elogió a su plantel al indicar que "hay una gran comunión en el vestuario, con algunos mayores, que se alegran por nosotros y nos dan consejos. Antes del partido nos dijimos que nadie había hecho las maletas para marcharse, así que las dejaremos bien donde haga falta hasta el final".



"Vamos a tener una gran semifinal, va a pasar rápido. Disfrutaremos de nuestras familias y luego nos reenfocaremos" de cara al partido de semifinales con Marruecos, indicó, según los diarios españoles Marca, Sport, As y Mundo Deportivo.



Por último, el volante Adrien Rabiot consideró que en el cotejo de esta noche "pasó de todo, fue un partido increíble. Es una victoria increíble. Hemos sufrido mucho, hemos dado todo sobre el campo y estamos en semifinales".