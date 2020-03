Los ídolos siempre aparecen en los momentos justos. Sinónimo de Boca Juniors, Carlos Tevez agigantó su figura en una noche que quedará marcada en la historia del club xeneize. El "Apache" marcó el gol que le dio el campeonato a su Boca, por eso al final del partido y repleto de emoción comparó el título conseguido anoche, con la primer Copa que ganó cuando era pibe.

"Esto es algo que no puedo explicar, todavía no caigo. Es una de las emociones más grandes de mi vida. Lo luchamos, peleamos hasta el final y creo que fuimos un digno rival", comenzó analizando el oriundo de Fuerte Apache y siguió elogiando a sus compañeros: "Este grupo supo jugar mucho con la presión y es lo mas rescatable de este Boca campeón" y también tuvo un párrafo para el técnico que comenzó la Superliga: Gustavo Alfaro: "Nosotros nos mentalizamos en pelear el campeonato hasta el final y acá esta la recompensa. Hay que agradecerle a Alfaro porque ésto también es de él".

Tevez sumó su 10º titulo con Boca y el 25º campeonato en su trayectoria.

A sus 36 años, Carlitos volvió a ser el Carlitos que le dio la chance al Xeneize de dar una vuelta: "Este título es tan especial como el primero, no se cuantos títulos tengo pero éste es como el primero. Lo valoro como a mi primer campeonato, es lo que me mantiene vivo en el fútbol", dijo.

Carlitos volvió a ser y mucho tuvo que ver en esa resurrección Juan Román Riquelme. "Volví a tener hambre de gloria, volví a sentir que tenía que volver a mi barrio, bajarme de un montón de cosas y pelear como aquel pibe que recién arrancaba. Fueron 2 o 3 años de lucha constante, contra mi cabeza y un montón de cosas, lo importante es que siempre me mantuve trabajando y tratando de salir de ese pozo, se me hizo eterno y volver a mis raíces y volver a sentir esas cosas que tenía cuando recién arrancaba, lo encontré en el momento justo", comentó y fue allí que vino el agradecimiento para el vicepresidente segundo: "Riquelme es muy importante, Roman fue muy claro desde la primera charla. Él también me ayudó muchísimo a encontrar este Carlitos y acá está la recompensa. Los dos estamos peleando para que Boca siga siendo grande, el desde su lado y yo desde el mío".

Tevez, se refirió entre risas al "pico" que él mismo le dio a Diego Maradona: "Sabía que lo tenía que besar así me daba suerte", comentó el Apache entre risas y siguió: "El Diego es uno de los tocados y a veces a la suerte hay que buscarla".

Así Carlitos dejó al manifiesto la enorme felicidad que lo invadió por un nuevo título con Boca. Tevez volvió a ser Tevez y anoche fue actor principal de una rica página de la historia.

> Russo: "La gente de Boca precisaba esto"

Miguel Angel Russo fue el técnico elegido para encarar esta parte del torneo desde que Ameal y Riquelme asumieron en la conducción. El DT expresó su felicidad tras el encuentro: "Volver a este club ya es algo especial. Tengo que reconocer que esto es parte de Alfaro, es injusto decir que esto es todo mio. La gente de boca precisaba esto", comentó y agregó: "Con Carlitos hablamos mucho y esto me alegra mucho por él y por Román que apostó por mí y pudimos conseguir esto".

En tanto que el colombiano Sebastián Villa contó: "Este es mi segundo titulo con Boca, soy un agradecido con la vida por esta oportunidad. Estuve a punto de irme y acá estoy, festejando ser campeón". Mientras que Salvio fue más allá y gastó a su archirrival: "¿No pudieron ganar? y por algo le dicen las gallinas", bromeó, ya después más serio analizó: "Ellos (por River), tenían un partido complicado y no la iban a tener fácil pero nosotros hicimos un trabajo enorme. Esto es Boca".