Abierto para responder los interrogantes y firme en cada una de sus convicciones. Así se mostró Jorge Chica en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. El Secretario de Deportes de la provincia habló del autódromo "San Juan del Villicum", del Superbike, de lo que dejó la Copa Davis y de la Vuelta a San Juan. Reflejó la importancia de esos eventos en San Juan.





-Recién viene de observar las obras del Villicum...



-Sí, anoche terminamos a las 11 de la noche con la organización y esta mañana -por ayer- estuvimos con todo el equipo de protocolo. Es una obra magnifica para la provincia. Es la obra más importante que va tener en infraestructura el país, y en el deporte a nivel nacional -en estos cuatro años de gestión- es la obra más importante que se va realizar.



-¿Qué le falta a la obra?



-Le hace falta tiempo y tranquilidad de saber que está todo como corresponde. Seguramente hay detalles que en los próximos meses se van a solucionar.



-¿La inauguración será el mismo día del Superbike?



-Le vamos a proponer al gobernador Sergio Uñac hacerla el día jueves, porque los días de competencia tenemos entre cuatro y cinco minutos libres, y así no vamos a poder disfrutar la inauguración como corresponde.



-¿Qué fue lo que más les costó en lo organizativo?



-Primero no haber tenido una infraestructura donde poder planificar, hemos tenido que hacer el seguimiento de alguna de las acciones, por ejemplo detalles como esperar que se generen los pianitos. También el aeropuerto, porque los conteiners tienen que venir primero a Tucumán ya que por el tamaño ni siquiera pueden venir a Mendoza. Esos contenedores traen un servicio similar a la Vuelta a San Juan pero con una magnitud mucho mayor.



-Si bien la provincia ya organizó la Vuelta, pero este tipo de evento, ¿es un desafío mayor por tener que hacer punta?



-Gracias a Dios debo reconocer a la organización: a OSD y a Dorna, porque nosotros vamos detrás de ellos en este evento: en la Vuelta ya teníamos experiencia. La posibilidad que esta organización ya haya hecho el Moto GP nos da la tranquilidad.



-¿Hay otra evaluación de nivel internacional antes de la competencia?



-En estos últimos meses hemos tenido entre cuatro o cinco visitas de la FIA y de la FIM. Eso nos permite soñar hoy con el Superbike pero también con la Formula 1 y el MotoGP.



-Pero dicen que el autódromo no cumple con las características para la F1.



-Tenemos todas las homologaciones para el automovilismo y el motociclismo. Hoy estamos abocados a la FIM.



-De todas formas vaya a uno a saber si se llega a dar, capaz que si Uñac llega a ser presidente se da...



-¿Cuántas utopías se han logrado con este gobernador? Eran impensadas y se han logrado. En el ámbito del deporte estamos viviendo una etapa extraordinaria. Él hizo posible lo que muchos dirigentes no pudieron en años. Un ejemplo: el techado del Mocoroa.



-Pero no se puede comparar un techado del Mocoroa con la Formula 1...



-Sí, por qué no, ¿qué nos detiene?



-La plata...



-Mmm... no sé si es tanto eso, el Dakar no llega porque no puede llegar a pesar que San Juan cuenta con los recursos. Muchas veces no pasa por la plata sino por la decisión.



-¿Cuánto le sale a San Juan el Superbike?



-Acá somos cinco Ministerios los que estamos trabajando. Nosotros hacemos una evaluación de los eventos, medimos si son redituables o no. Medimos lo que genera cada evento y trabajamos en conjunto con Turismo.



-Bueno, pero, ¿cuanto vale?



-No tenemos cuantificadas las acciones ya sea en el Ministerio de Salud, de Gobierno, de Infraestructura y Deporte. Deporte paga un fin mínimo que lo recupera con los ingresos de las entradas. Tenemos un "ganar ganar", es comido por lo servido.





-Son caras las entradas, ¿cómo va la venta?



-Partamos que las entradas para los tres días van desde los 1.200 hasta los 3.900. Se llevan vendidas mas de 10 mil entradas y la capacidad es de 30 mil. Siempre el sanjuanino espera hasta ultimo momento. Viene mucha gente de Chile y fanáticos de todo el país.



-Hay muchas críticas de la gente sobre cuánto invierte el gobierno en estos eventos, ¿qué piensa?



-En la Copa Davis tuvimos 4 mil personas porque hicimos algo distinto como cambiar el tema de las ubicaciones para darles mayor comodidad, quizás por eso a primera vista se veía vacío. Pero lo que tenemos que visualizar es que se vendieron más de 4 millones y medio de pesos en entradas, que tuvimos mas de 2.500 personas del interior del país. Fueron más de 54 millones de pesos que quedaron en la provincia: el movimiento turístico sin contar los tickets y 17 millones en publicidades.



-¿Viene la Selección?



-Sí, tenemos que agradecer a Chiqui Tapia que siempre tiene a San Juan como opción. Por ejemplo, tenemos el Argentina-Brasil de futsal que a pesar de ser un amistoso, es la primera vez que se puede hacer, lo podrían haber jugado en Buenos Aires y eligieron San Juan.

"En la Vuelta a San Juan serán 6 equipos World Tour. Estamos negociando con ellos".





-Lo tiraron ya como candidato en Santa Lucía o Capital, ¿existió eso?



-No, en absoluto. Creo que queda muchísimo por hacer en la Secretaría de Deportes, pero Uñac es tan inteligente que si él me necesita en otro lugar por mi perfil me lo hará saber.



-Pero, ¿se ve como intendente?



-No, yo creo que uno tiene que visualizar para lo que lo han traído. Hoy veo Deportes, veo objetivos que todavía no se han concretado.