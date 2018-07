Al frente. Luego de la reunión en San Juan del Comité Nacional, los dirigentes se inclinaron por la propuesta de Jorge Otiñano, que lleva al "Negro" José Luis Páez como técnico de mayores del equipo albiceleste.

"Recién veo una cantidad impresionantes de mensajes. Estaba en partidos con el club de Bata (en Chile), al que dirijo. Con los chicos de la inferiores. La verdad que es una grata sorpresa. No pensaba que iban a elegir nuestra propuesta. Me sorprende mucho y me alegra aún más. Realmente no creía que iba a poder estar, a pesar que siempre fue mi sueño..." Eso fue lo primero que atinó a decir al teléfono José Luis Páez. Evidentemente el "Negro" estaba feliz. Lo demostraba en cada palabra.



Un par de horas antes se enteró que fue electa la propuesta que encabeza Jorge Otiñano y que lo tiene a él como actor, igual que a Juan Manuel Garcés y al "Negro" Otiñano, para que se hagan cargo de los Seleccionados Argentinos de hockey que participarán el año próximo en los Roller Games que se desarrollarán en Barcelona, España.



José Luis se tomó unos minutos más y aclaró: "Yo sabía que estaba en una terna y realmente pensaba que no tenía chances directas. No tenía la cabeza puesta en la Selección, porque tengo un trabajo que cumplir aquí en Chile. Tengo contrato hasta diciembre y voy regulando mis tiempos. Ahora vamos a intentar acercarnos con la parte directiva así cerramos un buen acuerdo. Vamos a tener que organizar reuniones durante el año para programar bien todo, porque yo estoy acá y tengo que cumplir con ésta gente".



Y cerró diciendo que "todo ésto es novedoso para mí. Igualmente siempre agradezco que me hayan elegido, respetando mi trabajo. Mi agradecimiento a quienes votaron nuestra propuesta. A eso debo responder..."

LA ELECCIÓN



Eran tres las propuestas. Una la encabezaba el "Negro" Jorge Otiñano. Otra el hasta ayer técnico del equipo nacional Darío Giuliani. Y la tercera por el "Lito" Miguel Belbruno. Los integrantes del Comité Nacional de la Confederación Argentina de Patín (CAP) se reunieron ayer en nuestra provincia y tomaron la decisión. La propuesta elegida es la que está encabezada por Otiñano y que además integran José Luis Páez y Juan Manuel Garcés.

Otra vez. Jorge Otiñano volverá a dirigir a los chicas del equipo argentino. El "Negro" guió a las albicelestes al último título mundial en Francia en 2014.

Acá no hay secretos. El "Negro" Páez se hará cargo del equipo mayor de la Argentina. El "Negro" Otiñano del equipo femenino. Y el "Juanma" Garcés de los juveniles del Sub-19.



Para el "Negro" Páez será una gran experiencia, toda vez que ya se consagró campeón mundial con la albiceleste como jugador y ahora buscará hacerlo en España como técnico. José Luis viene de dirigir al equipo mayor de Chile en el Mundial desarrollado en Nanjing, en China, concretando un gran torneo, pese a perder en cuartos ante Italia por penales.



Jorge Otiñano volverá a la dirección técnica del equipo femenino, teniendo como última experiencia el título mundial que logró en Francia en 2014. Luego las chicas jugaron dos mundiales (en Iquique y en Nanjing) y no pudieron levantar el título.

Debut. Juan Manuel Garcés dirigirá al seleccionado argentino Sub-19, cumpliendo su debut en el cargo.

Por orden de méritos

Luego de finalizada la reunión de los miembros del Comité Nacional de la CAP, los propios dirigentes aclararon que la elección de una de las propuestas se hizo por "orden de méritos", respetando las ideologías de los dos grupos.



La propuesta encabezada por Otiñano y también integrada por José Luis Páez y Juan Manuel Garcés superó en votos a las conformadas por Darío Giuliani, el mendocino Marcelo Innella y el "Bebe" Castro, por un lado, y a la otra, encabezada por Lito Belbruno, a quien se le agregaban Osvaldo Raed y Ortiz.



Confirmada la elección del grupo encabezado por Otiñano, ahora se viene una instancia en la que se deberán cerrar aspectos técnicos y económicos. Desde la dirigencia del Comité Nacional recalcaron que aún deben comunicarse con el trío electo, especialmente porque en la actualidad tanto Otiñano como José Luis Páez trabajan en Chile.