El campeón en casa. Nico llegó ayer a las 15 de su viaje a la República Dominicana, donde logró plata en la ruta y bronce en la crono de la categoría sub-23 en los Panamericanos de Ruta. Su estadía será corta, porque el viernes vuelve a Europa.



La vida del deportista profesional tiene sus pro y sus contra. En la barra de los beneficios resaltan los privilegios que se tienen en cuanto a contar con todo, absolutamente todo, para desarrollar sin problemas su deporte, incluso un salario que le permite vivir tranquilo. En la columna de los sacrificios el primero y más importante de los ítems que salta claramente a la vista, es el estar lejos de la familia. Esto le ocurre al joven ciclista sanjuanino Nicolás Tivani, quien está desarrollando en Europa su primera temporada dentro del profesionalismo. El pocitano, al que su equipo, el continental búlgaro-italiano Unieuro Treviggiani-Hemus 1886, le dio la posibilidad de que deje la fría primavera europea para, en el cálido otoño sudamericano, participar de los Campeonatos Argentino y Panamericano de Ruta; debe volver al ‘viejo continente’ el próximo viernes, llegará el sábado a Pozzonovo y si el entrenador del conjunto, Mirco Rosatto, entiende que puede correr, posiblemente largue el Gran Premio Industrie del Marmo.



De no hacerlo, en la agenda de la centenaria escuadra italiana, que tiene licencia continental UCI (tercera categoría profesional) sigue, entre el 17-21 del corriente el Tour de Ucrania (2.2) que permite que se mezclen compitiendo entre sí equipos profesionales con amateurs de categoría elite.



Tiene menos de 48 horas para recargar sus ‘tanques’ de afecto y quiere aprovecharlos al máximo. Ayer mientras en Madrid, el Atlético y el Real jugaban la vuelta de la semifinal de la Champions League, Nico junto a sus hermanos Diego y Gerardo, su cuñado Fabián Guzmán, sus padres, Rolando y Estela, su novia Paula y sus sobrinos Benjamín y Juliana, compartieron el mate, en cuya ronda el doble campeón nacional sub-23 los puso al tanto de lo que ocurrió en Santo Domingo.



Entre los permitidos de su dieta que puede darse el ciclista todos los boletos estaban puestos en el asado que su padre había programado para anoche. ‘Es la oportunidad para que esté con sus abuelos, mis hermanos (tíos) y primos’, contó orgulloso Rolando, su padre.

Aparte de Nico, en esta temporada, sus hermanos Gerardo y Diego también fueron protagonistas en los distintos ámbitos donde compitieron. Gerardo, uno de los sprinter de la escuadra continental de la Municipalidad de Pocito, fue subcampeón sanjuanino de ruta; y Diego ganó la Vuelta a San Juan de categoría libres. Ambos compartieron con el ‘benjamín’ de la casa éste momento mágico que le toca vivir.



‘Realmente tengo que agradecer al equipo (Unieuro) y Mirco (Rosatto, el entrenador) porque me dieron esta oportunidad de venir a competir en mi país’, dijo ‘el Nico’, como le dicen todos en el ambiente del pedal sanjuanino.



El corredor destacó la importancia que tiene hacer un hueco en sus competencias para volver al país y compartir momentos con sus seres queridos. ‘Esto realmente me viene muy bien porque, aunque desde Italia me comunico todos los días con ellos, mediante mensajes de Whatsapp o por Messenger y me entero que pasa acá y ellos saben como estoy yo; jugar un rato con mis sobrinos, charlar con mi novia, escuchar los consejos de mi papá y de mis hermanos y comer las milanesas de mi mamá es impagable’, afirmó.



Cuando se le insinuó que con los puntos logrados en República Dominicana y los que está sumando en las carreras del calendario internacional será una fija para representar al país en el Mundial de ruta que se desarrollará el 22 de septiembre en Noruega, sobre un circuito apto para velocistas; Nico puso paños fríos. ‘Tengo la ilusión, pero lo logrado hasta ahora no me asegura nada, debo seguir entrenando y buscando buenas clasificaciones para adquirir el derecho de correrlo’.



‘Estaba para más en la ruta’



Como todo ganador nato, Nicolás Tivani, repite que se quedó con algo de ‘sangre en el ojo’, porque íntimamente sabía que ‘estaba para más en la ruta’. ‘Posiblemente me equivoqué en el planteo, porque me fastidió que me marcaran tanto y abandoné la fuga en la que iba. Después alcancé a los que se habían escapado, pero en esos momentos que yo iba en el pelotón, del cuarteto de arriba, se había fugado el chileno’, contó el pedalista que dos semana antes había hecho doblete de oro en el nacional corrido en San Luis.



Pasados unos días y después de escuchar al técnico de la Selección, Omar Contreras, y al entrenador de su equipo, Mirco Rosatto, quienes valoraron la doble cosecha de medallas (plata en línea y bronce en crono); ‘Nico’ tiene una mirada distinta al respecto.

‘De todas las carreras se aprende, esta me enseñó que perder la paciencia no es aconsejable’.



Aún no sabe si correrá el domingo, pero parece que algo le insinuaron que será el velocista del equipo en la Vuelta de Ucrania, porque la destacó como una de las pruebas marcadas en la agenda del Unieuro. ‘Es una competencia dura, como todas las de allá, donde difícilmente no haya montaña’, explicó.