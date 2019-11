A jugar. Messi será otra vez el capitán argentino. En este caso para medirse en otro derby sudamericano ante Brasil.

Argentina, con el regreso de su capitán Lionel Messi tras cumplir con la suspensión impuesta por la Conmebol, jugará hoy (14 horas por TyC Sports) ante Brasil, que no contará con el lesionado Neymar, en uno de los clásicos mas relevantes del fútbol mundial, esta vez formando parte de la denominada fecha FIFA.



El partido se jugará en el King Saud University Stadium de Arabia Saudita, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger.



El regreso de Messi acapara toda la atención en Argentina, luego de cumplir los tres meses de suspensión impuesto por la Conmebol a raíz de sus críticas y acusaciones al organismo durante la Copa América de Brasil, tras perder en semifinales con los brasileños por 2-0.



El último cotejo que jugó Messi con la casaca Argentina fue el que le ganó 2 a 1 a Chile, en San Pablo, por el tercer puesto y fue expulsado por el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar por agredirse con Gary Medel.



Desde ese encuentro hasta hoy habrán transcurrido 132 días y el astro del Barcelona no participó de los cotejos ante Chile, México, Alemania y Ecuador. No obstante, la fiesta en tierra árabe no será completa ya que el brasileño Neymar, no jugará debido a que se desgarró el pasado 13 de octubre en el cotejo que Brasil jugó y empato 1 a 1 ante Nigeria en Singapur.



La posibilidad de jugar con el tridente Messi-Agüero-Lautaro Martínez es otro seductor motivo para aguardar con expectativa el cotejo ante los pentacampeones, en una formación que agrega a mediocampistas con llegada como Rodrigo De Paul, Lucas Ocampo y un "todo terreno" como Marcos Acuña. En cuanto a la zaga, Scaloni parece convencido de que Nicolás Otamendi-German Pezzela es la dupla titular, aunque sigue apostando a un zaguero como el ex Estudiantes Juan Foyth para jugar de "4".



En cuanto al arquero, tendrá una gran chance Esteban Andrada: el boquense jugará su segundo partido como titular tras haber debutado el 10 de setiembre pasado en el triunfo 4-0 ante México en Texas.

Lluvia de alaridos

La Argentina Sub 23 venció a Islas Canarias por 14 a 0 en un partido sin equivalencias, válido por el torneo "United" en las Islas Canarias justamente. Los dirigidos por el Bocha Batista marcaron los goles mediante Leonardo Balerdi, Matías Vargas, Adolfo Gaich (por triplicado), Ezequiel Barco, Matías Zaracho, Valentín Castellanos (por triplicado), Fernando Valenzuela, Leonel Mosevich, Fausto Vera y Agustín Urzi. La Albiceleste pudo haber convertido más, lo cual es otra definición de lo que fue el partido. Con este triunfo la Selección obtuvo su pase a la final ante Brasil (le ganó 1 a 0 a Estados Unidos). El autor del tanto brasileño fue, en la primera parte, Cunha. La final será el domingo.

LA VISIÓN DE SCALONI

"Brasil no está en crisis"

Analista. Lionel ponderó al rival de hoy en Riad.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, manifestó que "Brasil no está en crisis ni mucho menos por no ganar hace cuatro partidos. Siempre es peligroso y nosotros estamos más consolidados como equipo, eso es indudable".



Sobre la ausencia de Neymar en Brasil por lesión, Scaloni la lamentó ya que "para el espectáculo" siempre "es mejor que estén los mejores". En cuanto al retorno de Messi luego de la suspensión, el entrenador santafesino consideró que "una alegría" su presencia y remarcó la buena relación que tiene con el grupo. Sobre el final y ante una consulta de un medio local, Scaloni también destacó el presente de Mauro Icardi en París Saint Germain, de Francia, y recordó que es un jugador que siempre tendrá "en cuenta".



El seleccionado enfrentará a Brasil, mañana se entrenará en Riad y luego viajará a Israel donde el lunes se medirá ante Uruguay en Tel Aviv. Para dicho encuentro, la organización anunció que ya están las entradas agotadas.