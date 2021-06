España aplastó este miércoles a Eslovaquia por 5 a 0 en el estadio Olímpico de Sevilla y se metió en los octavos de final de la Eurocopa, en la tercera y la última fecha del Grupo E.



El conjunto de Luis Enrique, criticado por sus actuaciones previas, contó con la complicidad del arquero eslovaco Martin Dubravka (30m. PT) para abrir el camino cuando quiso despejar un rebote y terminó metiéndose el gol en contra.



Los otros tantos fueron de Aymeric Laporte (48m. PT), Pablo Sarabia (11m. ST), Ferran Torres (22m. ST) y Juraj Kucka (31m. ST), en contra.



Además, por la misma zona, Suecia superó agónicamente a una Polonia por 3-2 en San Petersburgo, Rusia, a pesar de la gran labor del delantero polaco Robert Lewandowski (16m. ST y 36m. ST).



Los suecos se aseguraron el primer lugar, con 7 puntos, cuando Viktor Claesson (49m. ST) entró en soledad en el área y definió frente a la salida de Wojciech Szczesny. Antes había anotado por dos Emil Forsberg (2m. PT y 14m. PT).



Así, España terminó segundo con cinco unidades y chocará con Croacia, actual subcampeón del mundo, en los octavos.



En cambio, Suecia irá frente a República Checa, que terminó tercero en el D.



Los resultados también clasificaron a Ucrania como uno de los mejores tercero del certamen. La diferencia de gol de Eslovaquia (-5) le permitió pasar a los ucranianos (-1).



Más tarde definirán los últimos clasificados Portugal-Francia y Hungría-Alemania, todos a las 16 (hora Argentina).



= Los cruces hasta ahora =



Bélgica vs. un rival a confirmar



Italia-Austria



Croacia-España



Suecia-República Checa



Inglaterra vs. 2do. del Grupo F



Países Bajos vs. un rival a confirmar



Gales-Dinamarca