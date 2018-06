A la orden. La única experiencia de Hierro como DT, fue en el Real Oviedo durante la temporada 2016-17. Venía trabajando con la federación española en el cargo de director general deportivo. Ayer, asumió en la mayor.





Julen Lopetegui fue destituido ayer como entrenador del seleccionado español de fútbol, según lo anunció oficialmente Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y en su lugar fue designado Fernando Hierro, a dos días del debut en el Mundial de Rusia 2018, que será mañana viernes ante Portugal.



La RFEF tomó la decisión apenas veinte horas después de que el Real Madrid anunciara ayer el fichaje de Lopetegui como técnico reemplazante del francés Zinedine Zidane para la próxima temporada, una vez finalizada la cita de Rusia 2018.



Pese a que se esperaba una conferencia conjunta entre Rubiales y Lopetegui, finalmente el técnico no acudió a la sala de prensa del Krasnodar Stadium tras conocer su destitución y decidió regresar de inmediato a España, donde formulará declaraciones. ""Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional', anunció Rubiales ante los medios en una decisión sin precedentes en la historia de los mundiales, en especial tratándose de un candidato al título, y pese a contar con la oposición de los jugadores del seleccionado.



"Estoy muy triste, pero deseando que juguemos un magnífico Mundial y ganemos', dijo Lopetegui a su llegada al aeropuerto de Krasnodar. "Tenemos un equipo magnífico y ojalá ganemos el Mundial', añadió el ahora ex técnico.



Inmediatamente, Fernando Hierro asumió en el cargo de entrenador y aseguró que sería insensato cambiar el sistema de trabajo apenas 48 horas antes del debut en el Mundial de Rusia ante Portugal porque "no se puede tocar en dos días dos años de trabajo".



'Es un reto bonito, apasionante. Sé las circunstancias, el trabajo de Julen ha sido fantástico. Le deseo lo mejor. Sé qué jugadores tenemos. Lo afrontamos con valentía. Ha sido una decisión rápida. Podía decir no, irme o afrontarlo. No podía decir que no, no me lo hubiera perdonado', comentó Hierro, en su presentación como seleccionador español.



Hierro, que el pasado mes de noviembre retomó su posición de director deportivo de la RFEF, no esquivó la responsabilidad de tomar las riendas de la "Roja', que llegó a Rusia como una de las grandes candidatas al título, aunque ahora deja abierta la incógnita ante el inesperado cimbronazo.

> Detonante

La Federación española de fútbol tomó la decisión apenas 20 horas después de que el Real Madrid anunció a Lopetegui como DT reemplazante de Zidane, una vez finalizado el Mundial.





> Ahorra

Con el despido de Lopetegui, Real Madrid no tendrá que pagar los 2 millones de euros de la cláusula de rescisión que tenía el técnico con la Federación española de fútbol.





> Breve

Hierro tuvo una charla con sus dirigidos de un minuto, y luego comenzó la práctica donde el clima en el plantel estuvo lejos del festivo que mostraron durante los últimos días.