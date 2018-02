Regresa. Marcos Gelabert cumplió la fecha de suspensión, tras la roja que recibió en el partido ante Argentinos Juniors, y volverá al mediocampo para imponerle su equilibrio y panorama para darle juego al equipo.

Por lesiones, armar la defensa de San Martín es un verdadero dilema y por ello hoy a Tucumán viajarán 20 jugadores para enfrentar a Atlético, el próximo lunes a las 19, con la particularidad que de los 20 citados, 8 son defensores. La complicación mayor está en la evolución del golpe en el maxilar izquierdo que recibió el central Leandro Vega en el partido ante Tigre. Y porque Gorosito lo necesita aguardarán su evolución hasta horas antes del partido, pero en caso de no poder jugar ayer fueron probados Nicolás Pelaitay y el juvenil Francisco Alvarez. En tanto que en el mediocampo regresará, tras la fecha de suspensión, Marcos Gelabert. Además podría haber otra variante en la última línea.



En la práctica de fútbol de ayer desarrollada en el Hilario Sánchez y a puertas cerradas, el equipo largó con Pelaitay por Vega en el fondo, para una posición en la que el sanjuanino conoce ya que allí jugó varias veces en Reserva y es un puesto que no la sienta incómodo. Pero luego Gorosito lo sacó y probó con Alvarez, el chico de 17 años que todavía no debutó y que en la fecha pasado integró por primera vez el banco de suplentes. Ambos se perfilan para ser de la partida ante el Decano si Vega no puede estar el lunes.



Además, en la última línea podría haber otro cambio, dado que Luis Olivera está disponible tras el partido de suspensión. Gorosito mantuvo a Yonatan Goitía marcando punta izquierda, pero luego puso en el equipo al ex River y sembró la duda.



Mientras que la variante confirmada es el regreso del "Pampa" Gelabert en el doble 5 y la salida de Pelaitay que fue quien lo reemplazó en el empate sin goles ante Tigre.



Ante este panorama, y sin nada definido, el tentativo de San Martín sería: Luis Ardente; Gonzalo Prósperi, Vega o Pelaitay o Alvarez, Damián Schmidt, Goitía u Olivera; Gabriel Carabajal, Gelabert, Álvaro Fernández, Martín Luque; Maxi Rodríguez; Pablo Magnín.



Hoy el plantel entrenará por la tarde, y luego los 20 convocados viajarán, vía carretera, a Tucumán. Los que completan la delegación son Leonardo Corti, Matías Escudero (evolucionó del desgarro), Federico Godoy (defensor de las inferiores), Claudio Mosca, Facundo Barcelo y Claudio Spinelli.

En Atlético debutaría el ex verdinegro Toledo

De cara al encuentro ante el Verdinegro el entrenador de Atlético Tucumán, Ricardo Zielinski, hizo cambios en el último entrenamiento y puso entre los titulares al ex San Martín y refuerzo Javier Toledo (foto) en el ataque. El posible equipo: Batalla; Acosta, García, Cabral, Villagra; Barbona, Aliendro, Álvarez, Núñez; Rodríguez y Toledo.