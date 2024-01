Aunque se corra con otro nombre, despierta la misma pasión. A diferencia de años anteriores, la carrera más importante, por cantidad de etapas y convocatoria de la temporada rutera sanjuanina, no contará con camisetas de equipos World Tour y Pro Team. Tendrá solo un conjunto profesional, el continental SEP-San Juan, el único que mantuvo su licencia para el año en curso; pero contará con la mayoría de los otras escuadras sanjuaninas que integraron la tercera categoría profesional de la UCI, hasta el año pasado, y mantienen su estructura, proponiendo una interesante pulseada por la victoria final.

En esta oportunidad no habrá contrarreloj, y como la mayoría de las etapas son llanas, o con falsos planos, o ascenso de media montaña (la de los dos diques y la Cuesta de las Vacas, por ejemplo) se puede intuir que será una carrera con varias llegadas masivas y embalajes para alquilar balcones.

La cátedra indica que la clasificación general debería definirse en el ascenso al Alto del Colorado, etapa que se disputará el próximo viernes. Pero. Por aquello de "carreras son carreras", no está exenta de alguna fuga impensada, que pueda poner patas arriba los planes de los favoritos.

Esta tarde, a las 16.30 desde Mitre y Salta (lugar de concentración) se dará el vía oficial a una etapa que, en una re-edición de la Cuatro Puentes pasará por 11 Departamentos (Capital, Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo, 9 de Julio, Santa Lucía, San Martín, Angaco, Albardón y Chimbas) y terminará frente al estadio Aldo Cantoni.

Los 112 protagonistas de la carrera

Equipo Nro. 1 / CHIMBAS TE QUIERO: 1) Emiliano Contreras, 2) Daniel Díaz, 3) Alejandro Durán, 4) Darío Díaz, 5) Daniel Juárez, 6) Alan Ramírez, 7) Higinio Lucero, 8) Ángel Oropel.

Equipo Nro 2 / MUNICIPALIDAD DE POCITO: 11) Gerardo Tivani, 12) Leandro Velardez, 13) Nicolás Tivani, 14) Tomás Contte, 15) Carlos Acuña, 16) Nicolás Arnau, 17) Cristián Domínguez, 18) Rodrigo Daniel Díaz.

Equipo Nro. 3 / GREMIOS POR EL DEPORTE: 21) Maximiliano Navarrete, 22) Matías Pérez, 23) Eduardo Villanueva, 24) Darío Álvarez, 25) Mauricio Domínguez, 26) Alejandro Quilci, 27) Mauricio Páez, 27) Enzo Luján.

Equipo Nro. 4 / SEP-SAN JUAN: 31) Leonardo Cobarrubia, 32) Nicolás Paredes, 33) Matías Lisa, 34) Hugo Ruiz Calle, 35) Marcos León Rodríguez, 36) Pedro González, 37) Tomás Ruíz, 38) LIsandro Bravo.

Equipo Nro. 5 / MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN: 41) Cristian Romero, 42) Guillermo Beltrán, 43) Oscar Gómez, 44) José Zábala, 45) Felipe García, 46) Gustavo Ramírez Carmona.

Equipo Nro. 6 / MUNICIPALIDAD DE RAWSON: 51) Rubén Ramos, 52) Kevin Castro, 53) Gustavo Albarracín, 54) Washington Roberto, 55) Daniel Videla, 56) Fabricio Sisterna, 57) Walter Ramos, 58) Rodrígo Roberto.

Equipo Nro. 7 / FUERZA ACTIVA: 61) Daniel Zamora, 62) Hugo Robles, 63) Santiago Videla, 64) Matías Balmaceda, 65) Ulises Molina, 66) Mateo Duque, 67) Agustín Ferrari, 68) Ulises Reynoso.

Equipo Nro. 8 / WILSON BIKE-MORALES MOTOS: 71) Wilson Fernández, 72) Rubén Álvarez, 73) Franco Contrera, 74) Gonzalo Castro, 75) Leonardo Chirino, 76) Diego Rojas, 77) Geremías Rojas, 78) Joaquín Durán.

Equipo Nro 9 / TEAM MURRAY: 81) Enzo Tallarico, 82) Gonzalo Romero, 83) José Astiasarán, 84) Rodrigo Silva, 85) Iván Ruiz, 86) Víctor Arroyo, 87) Fausto Gómez.

Equipo Nro. 10 / D.M.CYCLING: 91) Luis Jácamo, 92) Ángel Naveda, 93) Diego Galván, 94) Tomás Suárez, 95) Leonardo Rodríguez, 96) Nicolás Hausen, 97) Gonzalo Benente, 98) Alexander Moreno.

Equipo Nro. 11 / STAMINA RACING / CHILE: 101) Manuel Lira, 102) Tomás Quiroz, 103) Alejandro Morales, 104) Jacob Decar, 105) Gonzalo Eguiguren, 106) Francisco Kotsakis.

Equipo Nro. 12 / UNIÓN CICLISTA CURICO / CHILE: 111) Sebastián Reyes, 112) Abraham Paredes, 113) Felipe Acuña, 114) Esteban Olivos, 115) Ignacio Candia, 115) Jonathan Aguero.

Equipo Nro. 13 / PEDAL CLUB ESCUELA TENO / CHILE: 121) Álvaro Castro, 122) Gonzalo Miranda, 123) Nicolás León Díaz, 124) Gonzalo Jorquera, 125) Cristobal Allendes, 126) Benjamín Silva, 127) Sebastián Aldana, 128) Héctor Ramírez.

Equipo Nro. 15 / VENTO DIBERBOLL: 131) Jorge González, 132) Juan Navarro, 133) Exequiel Alarcón, 134) Camilo Mendoza, 135) Martín Silva, 136) Jhoan Lesmes, 137) Sergio Aguirre.

Equipo Nro. 16 / FUNDACIÓN SALDAÑO / TEAM JÁCAMO: 141) Hernán Santillán, 142) Gerónimo Montaña, 143) Franco Vecchi, 144) Ramón Aguirre, 145) Fabricio Gómez Ortuño, 146) Máximo Gómez Ortuño, 147) Diego Panela, 148) Miguel Sleiman Ojeda.

La carrera en números

* 7: Serán las etapas que tendrá el Gran Prix, seis se disputarán en horario vespertino, una -la del ascenso al Alto del Colorado- se correrá por la mañana.

* 112: Son los corredores que lo disputarán, divididos en 15 equipos integrados por ocho ciclistas cada uno. Cinco conjuntos tendrán menos integrantes: Municipalidad de Albardón, Stamina y Curico (ambos de Chile) contarán con 6 pedalistas. El Team Murray y Vento Diberbol, competirán con 7.

* 23: Ciclistas de categoría sub23 correrán la prueba. Fuerza Activa, con seis es el que más jóvenes tiene en su plantel.

* 5: Países tendrán representantes en el Grand Prix del Olimpia, siendo Argentina con 88 el que más aporta. Chile, con tres equipos contará con 20, Colombia 2, Perú y Paraguay, 1 cada uno.

* 13: Son las provincias argentinas que tendrán, al menos un representante. Esta tarde largarán la carrera 47 sanjuaninos, 10 mendocinos, 8 con licencia de Buenos Aires, 5 de La Rioja, 4 de Neuquén. Salta, Catamarca, Córdoba, Santa Fe. Formosa y Jujuy, contarán con 2 corredores cada una. Mientras que, San Luis y Santiago del Estero, tendrán 1 corredor.

* 4: Departamentos no visitará el presente Gran Prix. Iglesia (llega hasta el límite en la etapa al Alto del Colorado), Jáchal, Valle Fértil y Calingasta.

* 912,8: Son los kilómetros, que según la guía oficial, tendrá la carrera en la sumatoria de las siete etapas. Siendo la más corta la segunda, que se corre íntegramente en Sarmiento, con 120. Y la más larga, la considerada "reina", que viaja hasta el Alto del Colorado, con 138,8.

* 2.565: Metros sobre el nivel del mar, altura que tiene el Alto del Colorado, es la altura máxima que tendrá la carrera.

* 2: Corredores que disputarán el segundo Gran Prix del Olimpia, ganaron alguna vez la Vuelta a San Juan. Daniel Zamora, integrante del equipo Fuerza Activa, en 2011 y 2013; y Pedro González (SEP-San Juan), en 2008.

Hubo control antidopaje

Ayer en oportunidad de desarrollarse el congreso técnico, reunión en que el cuerpo de autoridades informa detalles organizativos a los delegados de los equipos, los asistentes se encontraron con la sorpresa que había llegado a San Juan un representantes del CNAD (Comisión Nacional Antidopaje), quien ubicado en la oficina de presidencia, tomó muestras de orina a dos ciclistas por equipo.

"Es hasta desprolijo, porque se podría haber incluído en la guía", comentó un dirigente, que prefirió reservar su identidad.

El oficial del CNAD no quiso dar detalles de la metodología. "No estoy autorizado para hablar", comentó a DIARIO DE CUYO. Por lo que no se sabe si se tomarán muestras en todas las etapas. Un delegado contó que en la pasada Vuelta de Mendoza, solo tomaron muestras antes de la carrera, y de la primera etapa.

El otro Grand Prix

Ayer, antes de la presentación de los equipos, y el posterior Prólogo de los ciclistas de categorías elite y sub23; se disputaron carreras de ciclismo adaptado. Los deportistas con sus handbyke y tandem, también animaron con su esfuerzo la fiesta de apertura de la competencia del Pedal Club Olimpia.