Feliz. Ana Madcur tuvo una destacada participación en los Juegos Universitarios Panamericanos que se disputaron por primera vez, en Brasil.

Ana Madcur (22) es la protagonista de una historia muy particular. La tenista acaba de lograr dos medallas en los Juegos Panamericanos Universitarios que se cerraron en San Pablo, Brasil. Y es que la sanjuanina representó a Argentina como estudiante universitaria de Estados Unidos, una experiencia tan destacada como única, tal como lo definió la joven. En los llamados FISU America Games, Madcur ganó la medalla de plata en singles y la de oro en dobles, poco antes de regresar a Miami donde estudia y juega a la vez.



"Fue un orgullo jugar para la selección argentina, en un torneo muy lindo y en una experiencia única. Con todo el equipo tuvimos muy buena onda desde el principio y eso se notó en lo deportivo", señaló Ana.



La tenista sanjuanina accedió a los FISU America Games por la convocatoria de unas de las capitanas del equipo, Bárbara Montiel. Ana estudia Finanzas y Administración en la Universidad de Miami, a la vez que juega por los Estados Unidos representando a esa casa de estudios por medio de un programa de becas.



"La capitana nos propuso jugar en los FISU y acepté sin dudar. Si bien estaba de vacaciones en la universidad y hacía algunas semanas que no jugaba, me sentí muy bien a lo largo del torneo. Se disputó en canchas de cemento, así que no tuve que adaptarme porque en Miami jugamos en esa superficie", señaló.



Ana llegó a la última jornada con chances de título en singles y dobles. En individuales enfrentó a la cordobesa Sofía Blanco, amiga y compañera en el equipo argentino; en dobles tanto Ana como Sofía jugaron juntas ante México.



"En singles fue una final rara porque somos amigas con Sofía, por eso no gritamos los puntos y el desarrollo del partido fue bastante silencioso. Ella jugó bien y además a mí me pasó factura la semifinal, que gané en tres sets después de cuatro horas de juego", repasó. "Ya en el dobles, hicimos un gran partido ante México y pudimos darle a Argentina una medalla de oro", agregó.



Tras su ascendente carrera en torneos que entregan puntos para la WTA, la asociación mundial de tenis femenino, en 2015 Madcur accedió a una beca en la Universidad de Miami para estudiar a cambio de representar a la entidad. "Las temporadas en el circuito universitario son muy extensas, al punto que en estos últimos años pude jugar sólo dos torneos abiertos. De agosto a diciembre se juega singles; y luego por equipos, en mi caso siempre representando a la Universidad de Miami. Ahora vuelvo a cursar y este será mi último año, así que tendré un ciclo muy intenso", apuntó la sanjuanina.

El caso del vóleibol



Durante la primera semana de competencia de los FISU America Games, hubp tres sanjuaninos que lograron acceder también al podio. En voley, Daniela Nielson, Marcos Quinteros y Ramiro Nielson lograron medallas de plata en ambas ramas, tras caer en las finales ante Brasil.

Del Potro y su carrera por el nro 3



Hoy, frente al ganador del duelo entre el salvadoreño Marcelo Arévalo y el norteamericano Marcos Giron (jugaban al cierre de la edición), Juan Martín Del Potro debutará en el ATP 250 Los Cabos, en México. Y hay expectativa porque se trata de un torneo en que el argentino puede alcanzar el número 3 del mundo si se da una serie de resultados.



"He estado entrenado duro para este torneo. Me gusta jugar en superficie dura y trataré de jugar un buen tenis; de paso también disfrutar con mis fans. Vine aquí porque es un buen certamen para prepararme para Toronto, Cincinnati y el US Open", manifestó Del Potro.



Por su parte, acerca de la chance de ser el 3 del mundo, lo que sería su mejor ranking ATP, el tandilense respondió: "Rafa Nadal está jugando muy bien, Roger Federer tiene el potencial para pelear por el No. 1, por supuesto. Y Sascha Zverev es el futuro, pero él también es el presente. Estoy tratando de acercarme a esos jugadores, pero veremos qué sucede a fin de año".