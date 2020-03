El Tour de France, la carrera ciclística más prestigiosa del circuito profesional, podría celebrarse sin público por la pandemia de coronavirus, reconoció ayer la ministra de Deporte de Francia, Roxana Maracineanu. "Todo es imaginable. Ya lo hemos hecho con otras competiciones antes", estimó la funcionaria sobre la prueba que aún mantiene su fecha de programación del 27 de junio al 19 de julio, con un total de 21 etapas.

El gobierno de Francia se encuentra dialogando con la empresa organizadora, ASO, sobre la posibilidad de que la carrera sea sin fanáticos, algo que para Maracineanu no tiene un impacto económico determinante porque "el Tour no reposa sobre la billetera como el caso del fútbol o el rugby".

"Pienso que hoy todo el mundo es consciente y responsable con respecto al período de confinamiento que atravesamos y todo el mundo ha comprendido las razones, y los beneficios que eso puede aportar a todos, quedándose en casa y privilegiando más el espectáculo televisado. No sería por tanto tan penalizador ya que podría seguirse por televisión", añadió la ministra a medios locales.

Los funcionarios del gobierno francés y ASO trabajan detrás de escena estudiando formas de celebrar la carrera, incluso cuando Francia está luchando para manejar los impactos del brote del coronavirus en este momento.

La idea sería tener una carrera centrada en el deporte y eliminar gran parte de la pompa y la ceremonia que generalmente acompaña a la carrera de 21 etapas en Francia.

Una opción sobre la mesa es no realizar su popular caravana publicitaria y eliminar la concentración de público y los boxes para equipos al comienzo de cada día. Los protocolos posteriores a la carrera y el acceso de los fanáticos también estarían restringidos, y los organizadores pondrían en práctica una serie de medidas para garantizar la salud y la seguridad de los ciclistas, el personal y los funcionarios, entre ellas que los corredores esperen en las movilidades de sus equipos el momento en que se los convoque para la largada de cada etapa.

Prisionero de guerras

9 Sólo nueve veces se suspendió el Tour de Francia. El motivo fueron las dos guerras mundiales. No se corrió en 1915 y 16 y, entre 1940 y 46.

HINAULT NO DUDA

"El Tour no vale una vida"



Bernard Hinault, quíntuple vencedor del Tour (1977, 78, 81, 82 y 85) y último ciclista francés en ganarlo y, por derecho propio, una voz autorizada para opinar, piensa que no debe dudarse a la hora de elegir. "El deporte es fabuloso. El Tour de Francia es una fiesta fantástica, pero la vida es más importante. Estamos hablando del riesgo de muerte. Francamente, no nos importa el ciclismo en un caso como este", resaltó el exciclista. "Un amante del Tour quiere ante todo ver a las personas con buena salud. Si el Tour necesita ser cancelado, no lo hagamos. ¡Nos enfrentamos a una enfermedad sangrienta, es mucho más grave!", indicó. Considero que esta es una guerra y no podemos darnos el lujo de decir: "Debemos mantener el Tour a toda costa", sería irresponsable".