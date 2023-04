Independiente perdió ayer con Estudiantes de La Plata por 2 a 1, y profundizó así una crisis que parece no tener fondo, en un contexto complicado desde lo futbolístico y económico.



El volante uruguayo Jorge Rodríguez y Zaid Romero marcaron para Estudiantes, mientras que el propio Zaid, en contra de su arco, señaló el empate transitorio para Independiente, que jugó un partido para el olvido y Estudiantes, sin brillar, lo doblegó en todas sus líneas.



La primera parte tuvo como dominador a Estudiantes, ante un rival que jugó maniatado, sin conexión entre sus líneas y muy preocupado por defender cerca de su área.



Las situaciones de peligro, que no abundaron, fueron generadas por el Pincha. Un remate al travesaño de Santiago Ascacíbar, en posición de "9", fue un aviso mayúsculo para Independiente, cuando sólo iban 5 minutos de juego. Luego, una fallida definición de Mauro Boselli, tras asistencia de Benjamín Rollheiser, dejó a Estudiantes cerca de abrir el marcador.



Independiente desbordado se limitó a defender y prácticamente no pateó al arco durante todo el primer tiempo.



Independiente, que sigue sin ganar como local, no pudo aprovechar el entretiempo para resolver problemas.



Estudiantes, empujado por el doble cinco adelantado con Ascacíbar y Fernando Zuqui, mantuvo la idea inicial, pero esta vez con contundencia.



El "Pincha" abrió el marcador con el gol de Jorge Rodríguez, quien sacó un remate cruzado tras una serie de rebotes.



Independiente sintió el impacto y Estudiantes fue por más. Una tapada de Rodrigo Rey ante el disparo de Ascacíbar pudo haber aumentado la ventaja para el equipo platense.



Monzón dispuso cambios antes de los 15 minutos e Independiente encontró algunos espacios para desbordar a Estudiantes, con algo más de peso en el área rival. La intención de Independiente duró pocos minutos porque Estudiantes recuperó la iniciativa, y con poco, retomó el control de las acciones.



Sin embargo, Independiente llegó al gol de la única forma posible, con un error garrafal de Estudiantes. Romero intentó despejar de cabeza un centro, pero apuntó al arco defendido por Andújar. La pelota pasó entre las piernas del arquero para el 1 a 1.



En la jugada siguiente, Estudiantes retomó la ventaja con el gol de cabeza de Romero, quien se redimió del anterior error.



Independiente expuso sus nervios y crisis ante un Estudiantes que hizo lo suyo, sin descollar, para un nuevo triunfo.

Díficil situación

La pobre actuación del equipo generó silbidos y repudios de los hinchas del "Rojo", preocupados por el rendimiento de un plantel que aguarda por el uruguayo Pablo Repetto. Independiene lleva nueve partidos sin ganar, y la derrota de ayer le cortó una racha de cinco empates consecutivos.

