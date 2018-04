Sin ganar. Fue el sexto partido en Mendoza desde que ambos equipos están en Primera, pero San Martín sigue sin ganarle al Tomba de visitante desde hace 13 años.

Gastón Coyette, el entrenador verdinegro, modificó el sistema y distribución en cancha respecto al 4-3-3 con el que igualó ante Lanús. Anoche, en Mendoza, el "Gato" apostó por dos volantes (Fissore y Carabajal) y dejó en el banco dos delanteros (Magnín y Barcelo). Y el 4-3-2-1 con el que salió a jugarle al Tomba no tuvo efectividad ni profundidad, por momentos fue ordenado y combativo, sobretodo en el primer tiempo, pero se perdió en el segundo y no tuvo conexión entre sus hombres.



El sistema elegido anoche fue cambiando si el equipo atacó, defendió, tuvo o no la pelota. Cuando Godoy Cruz lo buscó, retrocedió dejando sólo a Spinelli arriba y los 5 volantes dejando a Fissore en el centro para contribuir (terminó siendo el jugador más parejo en su regreso a la titularidad luego de un año).



"Fisso" se metió entre los volantes y a su vez entre los centrales y desde ahí busco cortar. Pero estuvo muy sólo en esa función.

Mal. San Martín ahora le quedan dos partidos para tratar de sumar puntos y engrosar el promedio.

Mucho tuvo que ver Godoy Cruz, que neutralizó siempre a San Martín y lo llevó a que fuera impreciso, que perdiera la pelota con facilidad, que llegara tarde a las segunda pelotas. Sumado a que hombres como Mosca y Carabajal que debían guiar y marcar el camino, no tuvieron contacto con la pelota y cuando les llegó resolvieron mal.



Perdido y sin reacción, Coyette metió cambios y volvió, como la fecha pasada, a tener 3 puntas, pero no fue la solución. Anoche quedó claro que el sistema elegido sigue siendo una deuda pendiente.

Convocante. Hubo 25.000 personas en el estadio Malvinas Argentinas, por lo que hubo sectores plenos de gente.







Pilcha nueva



San Martín estrenó camiseta anoche en el Malvinas Argentinas. La fecha fue ideal porque el partido así lo merecía ya que todo clásico es especial. La marca sigue siendo Mitre y el novedoso modelo con escote en V ahora es verde en su totalidad, con cuatro tiras verticales, cada una compuesta por 5 franjas negras.



Los puños de sus mangas son negras y la espalda es íntegramente verde.



Pero el resultado final no fue el esperado para haberle dado el mejor estreno a la camiseta.

Temperley ganó el duelo de descendidos



Temperley derrotó ayer a Chacarita por 2-1 como visitante, en el partido que abrió la 25ta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Lucas Delgado y Santiago Giordana anotaron los goles en el conjunto del Sur del Gran Buenos Aires; Federico Rosso recortó para el "Funebrero".



Con este resultado, Temperley llega a los 20 puntos y Chacarita se queda en 18, aunque ambos jugarán la temporada que viene en la Primera B Nacional



El "Gasolero" se alineó con muchos jóvenes pensando en lo que será el torneo que viene en la segunda categoría y con ellos se impuso cómodamente ante un deslucido "Funebrero", que acumuló su tercera caída en fila.



En la siguiente jornada, Chacarita visitará a Banfield y Temperley recibirá a Patronato.