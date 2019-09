El belga Philippe Gilbert, uno de los clasicómanos más importantes del pelotón actual se quedó con el capítulo 12 de la Vuelta que sigue liderando Roglic.

El ciclista belga Philippe Gilbert podría retirarse mañana mismo y ya sería considerado una leyenda del ciclismo. Ha ganado cuatro de las cinco carreras consideradas Monumentos (Tour de Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastogne-Lieja y el Giro de la Lombardía), sólo le falta la Milán-San Remo; también se ha enfundado la malla arcoiris de campeón en el Mundial de ruta, y con la de ayer en la Vuelta de España suma diez etapas en las tres grandes rondas (seis en la Vuelta, tres en el Giro y una en el Tour). No necesita más, pero tiene rosca para rato y sigue vigente. La semana que arrancaba la ronda española anunció su fichaje por el Lotto-Soudal para las próximas tres temporadas. Tiene 37 años, así que seguirá corriendo hasta los 40. No se conforma. La voracidad de los campeones es insaciable, como demostró ayer en Bilbao, cuando ganó escapado por algunos metros una etapa que podría considerarse de transición porque hoy el pelotón deberá afrontar la durísima etapa que lleva a Los Machucos. Los ciclistas deberán cubrir una etapa de 166 kilómetros en los que se encontrarán la exigencia de siete puertos: cuatro de 3ra, dos de 2da, y una llegada de categoría especial en Los Machucos. Será una carrera difícil de controlar para los equipos con un final muy exigente que hará una primera selección real entre los candidatos con opciones de victoria al final de La Vuelta. La subida a Los Machucos, de 6,8 km, tiene un desnivel medio del 9"2% y desniveles máximos del 25%. Un auténtico muro natural.



Ayer no hubo cambios en la clasificación general en la que Roglic sigue mandando con una diferencia de 3m05 al quinto, su compatriota Pogacar. En el medio tres escaladores se relamen buscando su oportunidad, Valverde, López y Quintana, quienes buscan destronar al líder.

12 Etapa (171,4 km)



Pos Ciclista País Equipo Tiempo/Diferencia



1 Philippe Gilbert Bélgica Deceuninck-Quick Step 3h48m18s



2 Alex Aramburu España Caja Rural-Seguros RGA a 03s



3 Fernando Barceló España Euskadi Basque m/d



4 José J. Rojas España Movistar Team a 22s



144 Maxi Richeze Argentina Deceuninck-Quick Step a 17m56s



Promedio: 45,050 km/hora



GENERAL (1.773, 2 km)



1 Primoz Roglic Eslovenia Jumbo-Visma 44h52m08s



2 Alejandro Valverde España Movistar Team a 1m52s



3 Miguel Ángel López España Astana Pro a 2m11s



4 Nairo Quintana Colombia Movistar Team a 3m00s



155 Maxi Richeze Argentina Deceuninck-Quick Step a 2h20m57s



Promedio: 39,519 km/hora