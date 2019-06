Unidas. Adriana Gutiérrez (izquierda) y Daiana Silva son dos jugadores claves del seleccionado albiceleste y se tienen fe para reconquistar la corona mundial.

Experiencia y reconquista. Parece el nombre de una intersección de calles pero es la realidad que mueve a dos jugadoras de la Selección Argentina femenina de hockey sobre patines. Daiana Silva y Adriana Gutiérrez, de ellas se trata. De dos chicas que ya tienen varios mundiales sobre sus hombres. Para la "Daia" es su sexto Mundial, para "Adrianita", su noveno. De vuelta han sido convocadas para la selección albiceleste en un Mundial que será complicado por donde se lo mire. El "Negro" Otiñano ya las conoce bien. Salió campeón del mundo con ellas.



"Esto de haber sido convocada de nuevo me genera una nueva ilusión -dice Daiana- porque a medida que pasa el tiempo vas asumiendo una mayor responsabilidad. Sabemos que hay mucha gente que cree en nosotras, por eso tenemos que concentrarnos para lograr el objetivo".



Daiana tiene 29 años y juega en el Cerdanyola, un equipo de la localidad del mismo nombre cercana a la capital catalana. Siempre está en la lucha por los primeros puestos. Es un equipo aguerrido pero no tiene integrantes en la selección española. "Toda jugadora -siguió Daiana- tiene siempre esperanzas que la llamen para jugar en la Selección. Estando acá pensé que todo se me complicaría pero por suerte me tuvieron en cuenta. Más aún después de mi lesión, por la que me tuvieron que operar de la rodilla (ligamentos). Pero todo eso quedó atrás".



Y cerró con las posibilidades que tiene el equipo: "Argentina en el hockey femenino es una potencia y siempre será uno de los candidatos al título. Tenemos que recuperar lo perdido. España lleva dos Mundiales saliendo campeón y seguro será el rival más complicado pero me tengo confianza ciega. Ya ganamos un título acá (en Alcobendas 2010) ¿porque no hacerlo ahora?".



Adriana, a su vez, tiene 34 años. Juega desde hace cuatro temporadas en el Voltegrá pero es muy posible que este año emigre a otro club. "Las sensaciones cuando te llaman a la Selección Argentina siempre son las mismas. Por ahí la diferencia es que las prioridades cambian. Las primeras veces querés consolidarte en el equipo, ahora tenés como meta mayor el éxito".



Más adelante aclaró que en su equipo hay cuatro chicas que juegan en la Selección. Su figura es la arquera Teresa Bernadas y saben que están bien. "Estamos preparadas para ganarle. ¿Si es problema que sean locales? A mí, al menos, me motiva más. Prefiere tener tribunas en contra a no tener a casi nadie que nos esté mirando, como pasó en China. En esa final tuvimos mala suerte en algunos momentos y no supimos definir en otros. Ahora buscamos mejorar eso. Como están las cosas creo que España y nosotras son las candidatas más firmes".

Gutiérrez jugó nueve Mundiales, mientras que Silva compitió en los últimos seis.

Goleada para preparar motores

Las Aguilas tuvieron ayer su primer partido amistoso en tierras españolas preparándose para los World Roller Games. Las chicas argentinas golearon al equipo de Cerdanyola (club al que pertenece Daiana Silva) por 9-1 luego de una gran producción grupal. Hoy las chicas volverán a entrenar, mientras que los chicos del Sub-19 realizarán la prueba de pista.

Un bautismo y un cumpleaños

Matías Jáuregui (izquierda) y Fabricio Torres quedaron pelados ayer después de que los agarraran sus compañeros por distintos motivos. Ocurre que Matías cumplió ayer 18 años y los integrantes del equipo le "quisieron hacer un regalo". Mientras que Fabricio es el primero de los bautizados por el debut en la Selección. Ellos no tienen ni un pelo de preocupación.