Llorando, se retiró del estadio Mestalla el jugador que es el máximo goleador de la competencia continental. Según el árbitro, le tiró el pelo a Murillo y por eso lo expulsó.

El astro portugués Cristiano Ronaldo comenzó con el pie izquierdo su nueva etapa en la UEFA Champions League con la Juventus de Italia a pesar de que su equipo venció 2-0 en su visita al Valencia, al sufrir su primera expulsión en sus 158 partidos jugados en la competición, hecho por el cual se retiró del estadio Mestalla con lágrimas en los ojos al recibir una roja directa.



El portugués resultó expulsado tras una confusa acción en el área del Valencia, cuando el árbitro alemán Felix Brych lo castigó con roja directa por un incidente con Jeison Murillo cuando corría el minuto 30.



A pesar de los airados reclamos de sus compañeros, Ronaldo se tuvo que marchar a los vestuarios con lágrimas en el rostro tras haber tomado del cabello a su rival.



"No he hecho nada, no he hecho nada", explicó Cristiano a Marcelino García Toral, el entrenador del local, mientras salía del campo de juego.



A pesar de ser su primera expulsión en Champions, el luso completó su undécima expulsión de su carrera. La primera que sufrió se remonta al año 2004, en un partido ante el Aston Vila en el que el Manchester acabó ganando 0-2.



Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, "estalló" en su cuenta de una red social contra la expulsión que acababa de sufrir el delantero del Juventus italiano en Mestalla, contra el Valencia, a la media hora del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones. "Vergüenza de fútbol... se hará justicia... quieren destruir a mi



hermano, pero Dios nunca duerme... vergonzoso", escribió Katia Aveiro en Instagram.



Valencia no pudo sacar provecho de su hombre de más y su dominio. Juventus se replegó, jugó de contra y definió el partido con dos penales convertidos por Pjanic, que tiró los dos a la izquierda y en ambos batió al arquero Neto, que adivinó el lugar, pero no tuvo opción. En el primero el argentino Parejo levantó demasiado el pie y en el segundo Murillo agarró a Bonucci cuando lo había superado y tenía opción de convertir.





Para Allegri, el VAR habría sido clave



El entrenador de la Juventus de Turín, Massimiliano Allegri, se mostró "satisfecho" tras la victoria de su equipo en Mestalla (0-2) en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, pero lamentó la expulsión de Cristiano Ronaldo a la media hora del encuentro porque si hubiese VAR en la Champions "habría ayudado al árbitro" para no sacarle la tarjeta roja. "La expulsión es injusta. Estoy convencido de que el VAR hoy habría ayudado al árbitro en la expulsión de Cristiano Ronaldo. Con las imágenes se hubiese evitado", expresó el técnico de la entidad italiana en la conferencia de prensa posterior al partido.

Real Madrid ganó a lo campeón



Con goles de Isco, Bale y Mariano Díaz, el Real Madrid inició su camino en la Champions League con una contundente victoria sobre la Roma, de Italia, que el año pasado llegó hasta las semifinales.



En el otro partido del Grupo G: Viktoria Plzen (República Checa ) 2 - CSKA Moscú (Rusia) 2.



Con dos goles del defensor argentino Nicolás Tagliafico y otro de Van de Beek, el Ajax de Holanda venció 3-0 al AEK Atenas, en Amsterdam. En el otro partido de la zona E, el Bayern Munich venció 2-0 al Benfica, en Portugal, con goles de Lewandowski y Renato Sanches.



Por la zona H, donde juega la Juventus, Manchester United empezó ganando. Lo hizo 3-0 sobre el Young Boys de Suiza, con dos goles de Pogba y uno de Martial.



La sorpresa la dio el Olimpic de Lyon (Francia) que venció, como visitante al Manchester City por 2 a 1. En el conjunto inglés ingresaron en el segundo tiempo los argentinos Aguero y Ottamendi. En el otro partido del Grupo F, empataron Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Hoffenheim (Alemania) 2 a 2.