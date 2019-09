Tercero. Facundo Leánez festejó la tercera colocación y su primer podio en la Clase 2 del Turismo Nacional. El sanjuanino fue protagonista en la final.

"Con el quinto puesto estaba contento; y justo se dio esa maniobra delante mío que me dejó mejor ubicado. Estoy muy pero muy contento", dijo Facundo Leánez (Toyota Etios) tras finalizar tercero en la Clase 2 del Turismo Nacional, en el autódromo de Termas de Río Hondo. Es el primer podio del piloto en una final del TN y también del equipo netamente sanjuanino, que pone en pista su auto y el de su hermano. El ganador, en tanto, fue Agustín Herrera.



No es fácil hacer podios en el automovilismo y menos aún en el Turismo Nacional, que se caracteriza por su numeroso parque, la paridad de sus autos y la intensidad de sus carreras. Y Facundo ayer lo logró en su segundo año en la categoría y con el equipo #SanJuanalTN, que sigue creciendo en la Clase 2.



Facundo tuvo una muy buena largada y al completar la primera vuelta se ubicaba octavo. Con un muy buen rendimiento del Etios fue avanzando hasta quedar quinto.



En el giro final y tras un relanzamiento se dio un toque entre Nicolás Posco y Maximilino Besani, que esoltaban a Herrera. Eso le permitió a Joel Borgobello y Facundo Leanez avanzar dos posiciones y asegurarse sus lugares en el podio.



"Sabía que se venía la bandera a cuadros por tiempo cumplido, pero no que era la última vuelta. El equipo no me avisó y la verdad que fue mejor así, por la ansiedad que me hubiese generado", confesó el sanjuanino.



Así, la prueba fue ganada por Agustín Herrera, quien se impuso por segunda vez en el año y de paso se convirtió en el nuevo líder del certamen con 216 unidades.



En tanto que Diego Leánez debió abandonar a falta de 3 vueltas para el desenlace por un inconveniente mecánico.



La próxima fecha será el 29 de septiembre en Viedma.

Por afuera. El Toyota Etios, con preparación sanjuanina, busca avanzar en el lote de punteros de la competitiva Clase 2 del TN.





En la Clase 3 se impuso García



El rionegrino Antonino García, con Ford Focus, ganó ayer la final de la Clase 3 del Turismo Nacional. García aventajó a Emanuel Moriatis (Focus) y Joel Gassman (Cruze). Disputadas ocho fechas del campeonato de la Clase 3, José Manuel Urcera (Honda) lidera el campeonato con 172 puntos; seguido por Moriatis (168) y Lionel Pernía (163).



El triunfo en la serie



El de Facundo Leánez fue el primer podio y la mejor ubicación en una carrera del TN para el equipo #SanJuanalTN, que nació en 2018 y sigue consolidándose en la Clase 2. A su vez, el festejo anterior de los hermanos había sido la victoria que consiguió Diego en una serie. Sucedió el 10 de noviembre pasado en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Aquella vez Diego ganó la primera batería, tras lograr la pole.

Pos. Piloto Auto Tiempo/Dif.



1 Agustín Herrera Renault Clío 35m52s309



2 Joel Borgobello VW Trend a 1s948



3 Facundo Leánez Toyota Etios a 2s525



4 Alejo Borgiani VW Trend a 3s342



5 Nicolás Posco Fiesta Kinetic a 3s525



6 Fernando Gómez Fredes Nissan March a 6s103



7 Gerónimo Núñez Nissan March a 7s664



8 Walter López Nissan March a 9s752



9 Gabriel Scordia Fiesta Kinetic a 9s966



26 Diego Leánez Toyota Etios a 3 vueltas