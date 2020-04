Luego que este martes por la mañana, Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca Juniors, fuese denunciado por violencia de género por su pareja, Daniela Cortés, el abogado Fernando Burlando anticipó que pedirá la detención del jugador profesional, al que trató de "rata" y de "miserble".

"Ya estamos tan acostumbrados que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos. No tengan dudas de que vamos a pedir la detención", señaló Burlando.

Villa utilizó las redes sociales para hacer su descargo, pero el abogado de la denunciante contratacó: "Cuando ella toma la decisión de denunciar, aparecen las denuncias por extorsión, por robo, por cualquier cosa. Es lamentable, me genera repugnancia". Y agregó: "Qué loco todo. Esta es la problemática de las víctimas de violencia de género. No hacen denuncias cuando ellas son atacadas sino cuando sienten que pueden tocar a alguien cercano":

El abogado afirmó que no se comunicó con el club, que emitió un comunicado, ni que hay motivos para hacerlo. "No tienen por qué hacerlo, y no nos interesa. Los hechos de violencia de género son miserables, que para mí no merecen perdón. Acá se tuvo una actitud miserable. No sólo por no reconocer algo tan a la vista, como lo registran las imágenes, sino también porque luego denuncia a una pobre mujer que ha sufrido durante años las violencia. Esto es de rata, de rata de rincón", arremetió el abogado.

"Esto obedece a una situación de inseguridad, de machismo. Es otra problemática que tenemos. Frente a la pandemia, a la cuarentena, surgen estos inconvenientes", concluyó Burlando.