Fue un buen marco, aunque lejos de mostrar el de la anterior prueba fierrera en el autódromo El Zonda-Copelllo. Ayer huno unos 7 mil espectadores acompañando el paso del Top Race. Si bien se trata de otra categoría, la cifra de ayer estuvo lejos de igualar los más de 20 mil que congregó el Súper TC2000 en noviembre, aunque claro en esa ocasión la entrada fue gratuita. Por eso ayer, la fiesta la disfrutaron sólo los fierreros de ley.

Preparados pero con un infiltrado

Todos son de Santa Lucía, fanáticos de los fierros, y no podían perderse la ocasión de asistir a 'El Zonda'. Pero ayer contaron con un "colado' que 'sólo fue por el asado', según contaron entre risas aunque no quisieron dar el nombre. Llevaron 12 kilos de carne y cuatro fernets para pasar el día, como para que ningún detalle quedara librado al azar.

Los Frías fueron multitud

Javier, Leonardo, Marcelo, Carlos, Luis y Tiziano Frías junto a Sebastián y Agustín Bustos y Pamela Romero son hermanos y primos que llegaron desde Rivadavia en la madrugada de ayer para no perderse ni un minuto de la jornada fierrera. Llevaron asado para el almuerzo y vino para degustarlo.

Inculcar el deporte en los chicos

Son amigos que si bien no se consideran fanáticos del automovilismo, en cada ocasión que alguna prueba llega a San Juan asisten para vivir el folclore fierrero. Van con los hijos con el fin de inculcarles el deporte: "Sea una carrera, fútbol o básquet, siempre estamos. Es importante que a los chicos les guste el deporte que sea', contaron.

Ella es fanática y él le dio el gusto

Estela Chirino es una fanática del deporte motor y convenció a Pedro Tramontín que la acompañara a vivir un día fierrero. "A mi me encanta el automovilismo, a él no tanto; pero me acompaña igual', contó la mujer quien llevó sánguches, mate y cosas dulces para pasar la mañana.

>> EL TOQUE FEMENINO



Las promotoras se alejan de las pistas

Celina y Tessa, promotoras sanjuaninas de Fiat.

Ellas constituían una parte más en cada competencia de automovilismo, sea la categoría que sea. Pero hace un tiempo que las marcas que auspician las pruebas fierreras optaron por dejar las promotoras un poco de lado. Así, al igual que la Fórmula 1 donde las chicas son las grandes ausentes y en vez de promotoras ahora asisten niños a la grilla, el Top Race ya comienza a imitarlo. Y eso quedó demostrado este fin de semana en 'El Zonda', donde ellas fueron minoría en relación a años anteriores. 'No se trata de machismo como se dice por ahí, es por cuestiones económicas, las marcas optan por promocionar de otra forma y ahorrarse el sueldo de las chicas, traslado, hotel, etc. Sólo por eso', contó Buby Herrera, quien tiene su propia productora y aportó el trabajo de promotoras a las marcas nacionales. "Creo que se pierde el folclore, las fotos con las promotoras eran infaltables siempre' aportó Darío López, un fierrero que ayer fotografió a las pocas que encontró.

>> EL OJO DE LA CARRERA



Carburando y un gran despliegue en San Juan



Desde hace 28 años llevan a cada hogar del país las pruebas de automovilismo cada fin de semana. 'Carburando' cuenta con un gran despliegue en cada competencia. El detrás de escena comenzó el jueves en San Juan con la instalación del cableado y las 10 cámaras que están repartidas a lo largo y ancho del autódromo sanjuanino. La productora bonaerense llega a cada competencia con 24 personas entre periodistas, camarógrafos, productores y directores. "En la mayoría de los autódromos del país instalamos 10 cámaras, en la pista de Potrero de los Funes, por ejemplo, necesitamos algunas más y allí llegamos con 15 cámaras siempre', contó Ricardo Urrier. Uno de los camarógrafos, quien lleva 24 años trabajando en esa empresa, elogió a El Zonda y lo calificó como 'un laberinto lleno de adrenalina'. Urrier contó que todos son fanáticos por lo que hacen, sino no se explicaría el hecho de estar viajando todos los fines de semana a todos los puntos del país donde hay competencia: "Estamos saliendo un miércoles o jueves de Buenos Aires y volvemos el lunes, pasamos más tiempo juntos que con nuestras familias', aseguró.