El círculo más íntimo de Novak Djokovic teme de un posible contagio de coronavirus a raíz de una fiesta que se desarrolló en Belgrado junto a otros deportistas.

Nikola Jankovic, jugador de básquet de Partizan, está afectado por el Covid-19 y la confirmación de sus análisis se dieron 48 horas después de un encuentro que mantuvo con el tenista

El ala pivote, de 26 años y 2,06 metros de altura, se encuentra aislado, mientras que el resto de sus compañeros de equipo "serán testeados de inmediato", según reportó el sitio web Sportando.

Jankovic, con pasado en Estudiantes de Madrid (2018), había compartido un evento social en Belgrado junto al mejor tenista de la actualidad. En ese denominado Adria Tennis Tour, certamen tenístico de exhibición que congregó a más de 15 mil espectadores que no respetaron distanciamiento social y tampoco utilizaron barbijos, estuvo también el interno del Denver Nuggets de la NBA, Nikola Jokic.

Serbia registra momentáneamente 12.367 casos de contagio de Covid-19, con 255 personas fallecidas, según último reporte oficial.

En tanto, Nole debió cancelar su gira solidaria, dado que las autoridades de Montenegro informaron que su país no acogerá la segunda parte del Adria Tennis Tour a pesar de haber levantado las restricciones de entrada desde muchos países.

El país vecino, que se declaró libre de coronavirus, exige a los ciudadanos y procedentes de Serbia pasar dos semanas en cuarentena antes de arribar a destino. En este sentido, Djordje Djokovic, hermano de la estrella internacional y director del torneo, indicó que se trata "de una barrera insuperable" que impide el viaje del personal que trabaja en la competición.

Ante ese panorama, se espera que el torneo finalice en Bosnia entre el 3 y 4 de julio, en Banja Luka (noroeste), para que el cierre se establezca con un partido de exhibición en Sarajevo entre el número uno bosnio, Damir Dzumhur (N.107) y Novak Djokovic.

Nole estuvo muy activo con sus declaraciones durante la pandemia mundial que incluyó paralizar el circuito profesional de tenis. Por ejemplo, se opuso a vacunarse contra el coronavirus en caso de ser obligado para poder viajar entre países, algo vital en su profesión de tenista. "Si (vacunarse) se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esas ideas cambiarán en algún momento, no lo tengo claro aún", destacó el líder del circuito de varones, que además es presidente del Consejo de Jugadores, respecto de su postura anti-vacunas, que por primera vez se le reconoce. "Estoy en una posición privilegiada al poder opinar algo y ser escuchado, pero no deseo polemizar. Cuando expreso algo lo hago simplemente para compartir mis experiencias y que la gente pueda sacar algo", se justificó el serbio quien no consume carne ya que tiene una dieta vegana.

En el podio

17 Los Grand Slam de Djokovic hasta ahora, quedando detrás de Federer (20) y Nadal (19).

Igual

La Federación Estadounidense de Tenis (USTA) continúa con sus planes de que el último Grand Slam de la temporada, el Us Open de Nueva York, se dispute del 31 de agosto al 13 de septiembre. El propio Djokovic sostuvo que es probable que no juegue este certamen.