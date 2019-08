Referente. Filardi fue capitán en el Gremial y nunca se calló nada. Ayer negó haber influido en la salida del búlgaro que ahora retornó a UPCN.

A raíz de una nota publicada en la edición de ayer en DIARIO DE CUYO sobre la vuelta del opuesto búlgaro Nikolay Uchikov a UPCN Voley Club, Javier Filardi salió a dar su punto de vista en una red social: Facebook. Es que ayer, este medio recordó sobre la polémica salida del búlgaro en noviembre de 2017, cuando por ese entonces tanto Uchikov como también Filardi eran figuras claves en el multicampeón.



El opuesto búlgaro argumentó "motivos personales" que lo llevaron por entonces a plantear la necesidad de regresar a su país. Sin embargo, su mala relación con Filardi era un secreto a voces en el club. Tanto que el cordobés tras su partida no dudó de tildarlo de "mala persona". "Es una mochila menos que veníamos cargando. Es un jugador que no quería estar con nosotros", dijo en su momento el cordobés. Un mes después, UPCN decidió prescindir de los servicios de Filardi.



José "Pepe" Villa aseguró en ese momento que debió separar a su por entonces capitán porque buscaban "ser un equipo, no estrellas". Fin del problema podría haberse dicho. Pero no. Uchikov anteayer confirmó su regreso al Gremial y el cordobés, ayer por la mañana, compartió en su red social la nota de DIARIO DE CUYO y aprovechó para hacer su descargo: "En referencia a esta nota que salió publicada en @diariodecuyoweb sobre @upcnvoley #SanJuan diré: Deberían aclarar que el que pone y saca jugadores son el Villa y el DT. Bastante bien parado deje a esa gente. Como para que sigan queriendo limpiar su nombre conmigo. Sólo tienen que decir gracias. El dinero no cambia las personas” (sic). De esta manera, el cordobés, actual jugador de Gigantes del Sur, manifestó su descontento y cargó contra el máximo dirigente del club, “Pepe” Villa y el entrenador Fabián Armoa.



Ayer cuando este medio intentó contactarse con él para darle la oportunidad de que hiciera público su descontento, expresó que “no es mi intención responder. Lo que no me gusta es que me sigan nombrando en algo que no tuve nada que ver. Si fuese lo del italiano me la banco, pero en esta no tuve nada que ver”, comentó recordando la situación que se dio en el Gremial en la temporada 2016. El armador italiano Valerio Vermiglio había llegado con muchas expectativas. Filardi, capitán en ese momento, tuvo una discusión por un acto de indisciplina del italiano que derivó en la desvinculación del europeo.



Lo cierto es que ahora, en UPCN hicieron borrón y cuenta nueva con Uchikov, quien se sumará pronto a los entrenamientos del plantel que ya se prepara para una nueva temporada.



Lo mismo realiza por estos días el cordobés Javier Filardi, quien fue figura por largos años con el Gremial y ahora lo hace en Gigantes del Sur.



La novela, con el descargo del capitán parece haber llegado a su fin. Aunque en historias así siempre el final puede quedar abierto.

El Gremial, con equipo nuevo

Con un plantel reducido por ahora pero con nuevos nombres, UPCN San Juan Voley comenzó ayer la pretemporada de cara al ciclo 2019/20, en el que estableció como uno de sus objetivos principales reconquistar la Liga de Vóleibol Argentina, a la vez que aspira a ganar los torneos satélites de la ACLAV y poder ser protagonista a nivel sudamericano. Los trabajos se desarrollaron en doble turno, con pesas por la mañana y movimientos de campo en el estadio Aldo Cantoni por la tarde; en tanto que la otra novedad fue el fichaje a último momento de otro central, el chaqueño Maiximiliano Gauna, campeón panamericano 2015 y también ganador de ligas de Alemania y Argentina a nivel clubes.



UPCN armó un competitivo equipo, con referentes del vóleibol nacional y tres refuerzos extranjeros de alto nivel. Bajo la conducción de Fabián Armoa, por ahora sólo siete jugadores empezaron las tareas para ir poniéndose a tono primero físicamente y luego voleibolísticamente. Ayer, largaron Sebastián Brajkovic, Matías Salvo, Nicolás Perren, Mateo Bozikovich, Alejandro Toro, el ucraniano Dmytro Mishchuk y Federico Martina; mientras que a medida que vayan pasando las semanas se irá acoplando el resto del plantel, como el punta cubano Miguel Angel López o el opuesto búlgaro Nikolay Uchikov, por ahora con compromisos pendientes. Los Cóndores empezaron a volar y se ilusionan con hacer una buena temporada.