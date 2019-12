Fin de una etapa. Fabián Flaqué y su último casco, tras 34 años de carreras. El sanjuanino dijo que de todas maneras no le cerrará las puertas al karting y tampoco a algún convite para correr como piloto invitado. "No es sencillo terminar de un día para otro con algo que me apasiona tanto", aseguró.

"Es un piloto excepcional", dijo alguna vez el inigualable Juan María Traverso. Un elogio grande de un grande del automovilismo argentino a Fabián Flaqué, quien a punto de cumplir 50 años y con la tranquilidad de quien sabe que dejó todo arriba de un auto de carreras decidió colgar el casco. El piloto sanjuanino anunció su retiro después de 34 años de trayectoria y este 2020 ya no lo tendrá en el Top Race ni en ninguna de las categorías en las que corrió alguna vez, como el TC2000, el Turismo Carretera o el Turismo Nacional. Su nueva vida igual seguirá vinculada a los fierros, aunque desde otro rol ya que será coach de un talentoso corredor chileno que incursionará en la Blancpain GT Series.



De aquel flaco desgarbado de 15 años que en 1985 debutó en el Cuyano de Karting a este hombre de 49 que ya perdió la cuenta de cuántas carreras disputó pasaron 34 años de adrenalina. "Desde que tengo uso de razón me gusta el automovilismo. Fue mi papá el que me hizo un apasionado. En 1985 le compramos el karting a Henry Martín y empezamos. Me fue muy bien en el Cuyano, gané muchas carreras, salí campeón. Yo estaba viviendo un sueño porque siempre quise correr", recordó.

"Siempre corrí con la camiseta de San Juan, orgulloso. Creo que dejé algo bueno".

El inicio. Fabián Flaqué, con 15 años y en 1985, el año del debut en karting. Eran los primeros pasos y el sueño cumplido de correr.

En 1991 dio el salto a la desaparecida Fórmula Renault Cuyana. "Nunca antes me había subido a un auto de carreras y mi primera carrera fue en El Zonda, con la viborita original. Salí tercero y en la siguiente gané. Peleé el campeonato aquel año", dijo. Pero sentía que debía seguir ascendiendo y en 1992 debutó en la Fórmula Renault Argentina, en la que corrió hasta 1997 en una época en la que había más 50 autos y no era fácil destacarse. "Disfruté mucho esa etapa, aunque fueron muchos años de sacrificio, de esfuerzo. Mi primera victoria en la Fórmula fue en San Jorge, en 1994. Por entonces con mi mamá dormíamos en una carpa en el autódromo", se emocionó el piloto.



1998 fue el momento de avanzar a autos con techo y lo hizo con un Ford Escort Ghia de TC2000. En esta categoría Fabián se ganó un nombre, hizo podios que compartió con Traverso, Fontana o Silva, dos años fue campeón entre los particulares, fue tester del equipo oficial Ford y piloto del semi oficial de la marca del óvalo. Con altibajos, temporadas completas y otras con algunas carreras, Flaqué hizo TC2000 hasta el 2009. El último campeonato que iba a afrontar de forma completa se detuvo por aquel recordado choque con Henry Martín en El Zonda, en 2007. Después empezó a correr en el Top Race, el otro periodo exitoso de su trayectoria.



"En TC2000 hice todo lo que tenía que hacer para ser piloto oficial. Era particular y siempre peleaba con los oficiales y las dos veces que me prestaron un auto de punta hice podio. Cuando fui tester de Berta vino un instructor inglés, quien envió un informe en el que destacaba mi forma de correr y sugería que me contrataran. Estuve a nada de ser piloto oficial Ford, que tal vez me hubiera dado otra vidriera; pero a veces en la vida se necesita un poquito de suerte y yo en ese momento no la tuve. De todos modos no siento que es una deuda pendiente porque sinceramente di todo para lograr el objetivo y demostré en pista que podía hacerlo. Eso me dejó la conciencia tranquila", dijo.



Flaqué corrió varias pruebas en el TN, también lo hizo con una Dodge de Turismo Carretera y en Top Race alternó el V6 con el Series. En 2015 fue campeón del TR Series y en esa categoría, que fue en la que se retiró este año, aún nadie puede bajarle el récord de 15 victorias.



Fue en el TR Series que conoció al piloto chileno Benjamín Hites. Fiel a su forma de ser y de compartir su experiencia, empezó a ayudar a Hites y con el tiempo se convirtió en su instructor. La relación fue afianzándose y el chileno creció deportivamente. Así, Fabián este año comenzó a asesorarlo también en la Ferrari Challenge, en la que terminó subcampeón. Ahora Hites iniciará una nueva etapa en la Blancpain GT Series (ahora se llamará GT World Challenge), una categoría de autos de gran turismo que se disputa íntegramente en Europa, y necesita a Flaqué como coach y hombre de confianza. "Voy a estar mucho tiempo afuera y era imposible seguir corriendo. Se abre una nueva etapa en mi vida y no tengo dudas de que voy a extrañar competir. Pero esta es una oportunidad imperdible, que no se le da a cualquiera y no puedo desaprovecharla", confesó el carismático sanjuanino, que deja así atrás una impecable trayectoria como piloto.

Fin de una etapa. Fabián Flaqué y su último casco, tras 34 años de carreras. El sanjuanino dijo que de todas maneras no le cerrará las puertas al karting y tampoco a algún convite para correr como piloto invitado. "No es sencillo terminar de un día para otro con algo que me apasiona tanto", aseguró. El inicio. Fabián Flaqué, con 15 años y en 1985, el año del debut en karting. Eran los primeros pasos y el sueño cumplido de correr.



Respetado



Además de ser veloz, Flaqué se caracterizó por ser un piloto con códigos, con quien los rivales podían hacer maniobras sin esperar mala intención. "En la pista nunca regalé nada, pero tampoco perjudiqué a mis colegas por una posición. Me voy tranquilo en ese aspecto", destacó.

Victorias

9 Carreras ganó Flaqué en una misma temporada. Fue en 2015 en Top Race Series, el año en que fue campeón. En esta categoría ostenta otro récord: 15 triunfos en total.