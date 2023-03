Otro rumbo, otro escalón, otro escenario para el Atlético San Martín. Con el ciclo de César Monasterio ya iniciado, con dos triunfos en serie y con las expectativas de consolidar una campaña con aspiraciones, el Verdinegro hará escala hoy en Floresta para visitar desde las 15 a All Boys, dirigido por Pablo Frontini. El partido, válido por la fecha 9 de la Zona A, será otro duro examen para San Martín que en esta campaña ha conseguido dos de sus tres victorias jugando como visitante. All Boys, que viene de perder feo con Defensores Unidos en Zárate, está en la zona inferior de las posiciones con apenas un triunfo en 8 partidos, evidenciando una urgencia de ganar que puede jugarle en contra.

En San Martín, después de la primera victoria en San Juan, empezó a perfilar un sistema que tiene como pieza clave a Sebastián González en la generación del juego, pero además enunció que el modelo de Monasterio no tiene recetas extrañas, con línea de cuatro clásica, dos volantes por afuera, dos por adentro, uno más suelto y un punta, adecuándose a la conformación de un plantel que ya estaba armado. En los nombres, para esta excursión por Floresta sólo se quedó afuera Cristian Ludueña que fue expulsado ante Estudiantes de Río Cuarto, pero recuperó a Dante Álvarez, quien ya cumplió su sanción por la roja ante Defensores de Belgrano, y los dos volantes centrales, Nico Pelaitay y Jonathan Blanco, están ya recuperados de sus lesiones y en condiciones de jugar.

Con una semana corta y con la última práctica en San Juan a puertas cerradas, Monasterio no mostró su elección final pero la formación verdinegra no estaría alejada de los siguientes nombres: Mariano Monllor en el arco; Molina, Masuero, Aguirre y Álvarez o Botempo en el fondo. En el medio, Borasi y Sánchez por afuera, Grahl por adentro y la duda entre Blanco o Pelaitay en la posición más retrasada, más adelante libre Sebastián González y en el ataque, de punta Nico Franco.

El próximo de local para San Martín será el miércoles 5 contra Nueva Chicago a las 21.15 en Concepción.

Del otro lado, All Boys con Frontini como entrenador, hizo un recambio feroz en su plantel y por ahora no encuentra respuestas. Viene de perder con CADU de visitante y ese impacto llenó de presiones su previa. Sólo una victoria podría cambiar el rumbo de un ciclo que ya pende de un hilo. Con un plantel que está cuestionado por el mundo Albo, con la urgencia de ganar y sabiendo que no puede cometer errores. All Boys promete ser un examen más que trascendental para este San Martín que busca consolidar su perfil para esta temporada. Arrancó mal con Yllana, reaccionó con Antuña y demostró más con Monasterio que hoy tendrá su segundo partido.

Defensores de Zárate es escolta

Defensores Unidos de Zárate saltó al segundo puesto de la Zona A del torneo de la Primera Nacional al empatar sin goles como visitante de Nueva Chicago en el encuentro que abrió la novena fecha en Mataderos.

En el tercer minuto de descuento fue expulsado en Nueva Chicago el delantero Ezequiel Naya. El "Torito" está ubicado en el quinto puesto de este Grupo que encabeza Almirante Brown con cuatro puntos de ventaja sobre los de Zárate.

En tanto, el líder de la Zona A, Almirante Brown llega con el ánimo ideal luego del triunfo en Mar del Plata ante Alvarado. Invicto y líder de la Zona A de la Primera Nacional, la Fragata goza de un buen presente que le permite ilusionarse. Bajo la conducción de su entrenador Alejandro Orfila, el plantel de la Fragata atraviesa por una nueva semana de prácticas donde ya comenzó a preparar el juego de hoy a las 19.05, ante Gimnasia de Mendoza. El Mirasol recibirá al Lobo de Mendoza en el Fragata Sarmiento con su gente, con el objetivo de continuar por la senda del triunfo y seguir estirando ventaja en la cima de la competencia.

La novena fecha de la Zona A continuará de la siguiente manera con la siguiente programación: a las 15.30, San Telmo-Almagro, a las 20, Temperley-Argentino Agropecuario; a las 21, Estudiantes de Río Cuarto-Flandria y a las 21.30, San Martín de Tucumán-Guillermo Brown de Puerto Madryn. Sábado, a las 15.30, Defensores de Belgrano-Alvarado de Mar del Plata y el domingo: a las 16.40, Deportivo Morón-Patronato de Paraná, por TyC Sports. Quedará libre en esta jornada Güemes de Santiago del Estero.

COPA DE CAMPEONES

Semifinales en Sarmiento y Albardón

Luego de que el Tribunal de Penas de la Federación Sanjuanina de Fútbol resolviera que Villa Etelvina es el restante semifinalista de la Copa de Clubes Campeones, al dar por terminado el partido que le ganaba por 2-1 a Defensores de San Martín, el consejo directivo programó los partidos de ida de la serie semifinal. Respondiendo a la reglamentación de cancha neutral en esta serie, el Polideportivo Municipal de Albardón y la cancha de Atlético Sarmiento quedaron como escenarios de los partidos de ida de esta etapa en la edición 2023. Así, este domingo, a partir de las 16.30 en una curiosa neutralidad, Atlético San Miguel de Albardón jugará en su departamento contra Los Andes de Tudcum, mientras que en Media Agua, en cancha del Atlético General Sarmiento, Defensores de Boca será anfitrión de Villa Etelvina, en otra neutralidad que no parece tal.

Las llaves serán más que competitivas. San Miguel, con un muy buen plantel, viene de eliminar a Atlético Peñaflor ganándole como local y empatando en el departamento San Martín. Enfrente, Los Andes de Tudcum, que ya ganó alguna vez la Copa de Campeones en 2018, se armó con todo para llegar a esta instancia.