Apoyo. El DT, ya conociendo el final del choque en Paraná, no pudo contener su llanto y recibió el apoyo de los plateistas.

Con un llanto desconsolado. Mostrando su dolor en su rostro. Así, con ese sentimiento, Rubén Darío Forestello analizó el descenso de su equipo a la B Nacional a pesar de haber ganado su encuentro ante Talleres. El director técnico rescató la actitud de sus jugadores, pero pidió disculpas por "no haber podido colaborar" en un club por el que tiene "un sentimiento especial".

"Siento mucha angustia por lo que sucedió. No pensábamos que iba a pasar. Por el cariño que tengo por la provincia, por los empleados. En este momento es un dolor generalizado, es una angustia enorme y lo siento en el alma. Hemos vivido momentos de grandes alegrías y también de derrotas como éstas. Lo siento por no haber podido colaborar esta vez, hay gente que ha hecho un enorme esfuerzo desde todo lugar para que todo salga bien", relató el entrenador que vivió el segundo descenso al frente de San Martín.

Si bien expresó que es muy pronto para replantearse lo que pasará, Forestello expresó que lo primordial es que el club salga rápidamente adelante: "Hay que volver a empezar, San Martín es más grande que cualquier sentimiento, mañana hay que levantarse y ver cómo sigue todo. En mi caso yo tengo contrato hasta octubre pero eso se verá después. No he hablado con Jorge de nada, es un dolor enorme es el que nos invade, pero como somos personas de bien seguramente después nos sentaremos y veremos, esto es fútbol y hay que saber que hay que volver a empezar. Eso es lo más importante. San Martín es grande y tiene que replantearse las cosas y volver a empezar", repitió el entrenador que durante toda la conferencia de prensa, mantuvo su rostro con lágrimas.

Seguridad

Conociendo lo trascendental del encuentro de ayer ante Talleres, la dirigencia de San Martín organizó en conjunto con la Policía de San Juan un operativo especial de seguridad para evitar incidentes. Además, hubo mayor seguridad privada tanto dentro como fuera del campo de juego. Por fortuna no se registró ningún tipo de incidentes.

Acompañó. El público entendió que lo mejor era acompañar a su equipo y así lo hizo, colmando las tribunas en el Pueblo Viejo.





> EL PRESIDENTE



Miadosqui pidió hacer autocrítica



El presidente de San Martín y Secretario de Selecciones Nacionales de AFA, Jorge Miadosqui, se mostró autocrítico tras el descenso de su equipo. "Hay que ser autocrítico y analizar lo que nos dejó todo esto. Hemos perdido la categoría y ahora habrá que replantearse todo, es pronto hablar del tema de los ingresos pero se deberá ver eso también", comentó el mandamás haciendo referencia al tema económico. "Es difícil hacerle frente a equipos con grandes presupuestos, pero hay que estar tranquilos lógicamente no es lo que queríamos pero sucedió. Estamos tristes porque pensábamos que esto no se iba a dar", comentó el dirigente de la AFA.

"Creo que nos faltó suerte, en el fútbol tenés que ligar. Si el penal de Ardente hubiese sido gol capaz que no estamos hablando de esto, por eso insisto en que nos faltó suerte este torneo", expresó y agregó: "Seguramente habrá gente que hoy se estará alegrando por nuestro descenso, yo no soy así. He dado gran parte de mi vida por este club", contó.