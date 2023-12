Luego de lo que calificó como su año deportivo más adverso desde que es piloto, en 2007, Facundo Della Motta (37) confesó que por primera en su trayectoria no tiene asegurada la continuidad para la temporada siguiente. El piloto sanjuanino anunció que atraviesa un periodo de indefinición y que entre las opciones figuran seguir en Turismo Carretera, cambiar al TC Pick Up, la categoría de las camionetas, o directamente parar un tiempo. De momento, no se estableció plazos aunque sabe que las posibilidades de conseguir una butaca para 2024 disminuyen a medida que pasa el tiempo.

"Las últimas temporadas han sido complicadas, pero tenía puntos altos que me generaban motivación para seguir empujando hacia adelante. El año pasado incluso gané una carrera en TC, pero este 2023 no fue bueno, el peor en lo deportivo desde que corro. Cambié de equipo, busqué mejorar constantemente pero los resultados no me acompañaron. Eso y las dificultades económicas le ponen un freno al impulso que me moviliza desde el 2007. Me voy a tomar unos días para saber qué voy a hacer", expresó Facundo, quien este año comenzó en una Dodge del equipo A&P Competición pero por falta de confiabilidad cambió al Ford del Gurí Martínez, que tampoco le dio la competitividad que necesitaba. De hecho, el auto se rompió en las dos últimas carreras.

"Mi prioridad es continuar en Turismo Carretera, sin dudas la categoría más popular del país; pero si no tengo la seguridad de que contaré con un buen auto y además de que el presupuesto no sea abierto, veo en el TC Pick Up una gran opción. Es la categoría que más creció, está sumando a la mayoría de los pilotos y realmente me parece muy atractiva. Ahora bien, si no se da ninguna de estas alternativas tengo decidido hacer un paréntesis y dejar de correr", confesó el piloto. Lo del "presupuesto abierto" no es un dato menor, ya que la crisis económica ha propiciado una tendencia en el automovilismo de contratos que firman pilotos y equipos en los que los costos pueden tener variaciones sin tope, aumentando entre carreras.

"Habitualmente, entre septiembre y octubre suelo tener acordado todo lo de la siguiente temporada. Esta es la primera vez que vivo una situación de indecisión, a poco de cerrar el año. Siento que estoy en stand by", aseguró Della Motta, campeón de la Copa Megane en 2008, del Top Race Junior en 2012, del TC 2000 en 2014 y del TC Mouras en 2017.

Ranking 2023

36 Es el puesto en el que Facundo terminó el campeonato 2023 de Turismo Carretera y con el cual quedó rankeado. El piloto sanjuanino sumó 126 puntos en 15 presentaciones, con un 13er puesto como mejor resultado, logrado en el Desafío de las Estrella del Villicum.

Ampliaron el sistema de ascensos al TC y TC Pista

La ACTC anunció la ampliación de su sistema de ascenso al Turismo Carretera y al TC Pista. A partir de la temporada 2024 se estableció que el piloto campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional podrá participar de la "Máxima" sin ningún otro requisito. En tanto que el ganador del título de la Clase 2 estará habilitado a correr en el TC Pista.

En el caso de la C3 este nuevo sistema quedará sin efecto en 2024 ya que el ganador fue Leonel Pernía, quien actualmente forma parte del plantel de pilotos del TC. No obstante, quien sí podrá sumarse al TCP es Thiago Martínez, recientemente campeón de la C2 a bordo de un Ford Fiesta Kinetic, reportó Sólo TC.

De esta manera, la dirigencia teceísta abrió otro canal para otorgar licencias que permitan llegar a sus dos categorías más importantes sin la necesidad de realizar la tradicional escalera por el TC Pista Mouras y TC Mouras, respectivamente.